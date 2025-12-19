Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

"Переходимо від підготовки до дій". Україна і США завершили створення фонду відбудови

Рада директорів Американо-Українського інвестиційного фонду відбудови, створеного в межах угоди про надра між США і Україною, у четвер ухвалила ключові рішення, які дозволять фонду розпочати повноцінну роботу на початку 2026 року. Про це повідомили Міністерство економіки та Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC).

Фонд отримав інвестиційну стратегію та інвестиційні протоколи.

Він зосередиться на інвестиціях у критичні мінерали, енергетику, транспорт і логістику, інформаційно-комунікаційні технології та інноваційні технології, які забезпечують стійкість ланцюгів постачання та сприяють економічній безпеці й добробуту США та України.

"Ми переходимо від підготовки до дій", - оголосив міністр Олексій Соболев.
DFC підтвердила, що фонд відтепер повністю функціональний (fully operational).

"Запуск фонду такого масштабу й складності менш ніж за рік є свідченням невтомної відданості професіоналів світового рівня в DFC та наших чудових партнерів в уряді України, Міністерстві фінансів США та Державному департаменті. Сьогоднішня новина чітка: США та Україна готові розгорнути інвестиції, які просуватимуть спільні національні інтереси та матимуть позитивний вплив на життя як американського, так і українського народів. Це результат зобов'язання президента Трампа забезпечити тривалий мир", - заявив генеральний директор DFC Бен Блек.

У січні 2026 року фонд планує запустити публічний вебсайт, через який спонсори проєктів зможуть подавати пропозиції для розгляду. Орієнтовний графік роботи фонду передбачає підготовку та ухвалення перших інвестиційних рішень, включно з першими трьома проєктами, до кінця 2026 року.

Початковий капітал фонду становить $150 мільйонів, він сформований внесками обох сторін у рівних частках по $75 мільйонів від США та України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3374
  0,0010
 0,00
EUR
 1
 49,5940
  0,0351
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9829  0,10 0,23 42,5193  0,10 0,24
EUR 49,2893  0,12 0,24 49,9289  0,15 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1950  0,20 0,46 42,2250  0,20 0,46
EUR 49,5285  0,25 0,50 49,5500  0,26 0,51

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес