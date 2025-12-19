Фінансові новини
19.12.25
- 14:46
- RSS
- мапа сайту
"Переходимо від підготовки до дій". Україна і США завершили створення фонду відбудови
11:28 19.12.2025 |
Рада директорів Американо-Українського інвестиційного фонду відбудови, створеного в межах угоди про надра між США і Україною, у четвер ухвалила ключові рішення, які дозволять фонду розпочати повноцінну роботу на початку 2026 року. Про це повідомили Міністерство економіки та Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC).
Фонд отримав інвестиційну стратегію та інвестиційні протоколи.
Він зосередиться на інвестиціях у критичні мінерали, енергетику, транспорт і логістику, інформаційно-комунікаційні технології та інноваційні технології, які забезпечують стійкість ланцюгів постачання та сприяють економічній безпеці й добробуту США та України.
"Ми переходимо від підготовки до дій", - оголосив міністр Олексій Соболев.
DFC підтвердила, що фонд відтепер повністю функціональний (fully operational).
"Запуск фонду такого масштабу й складності менш ніж за рік є свідченням невтомної відданості професіоналів світового рівня в DFC та наших чудових партнерів в уряді України, Міністерстві фінансів США та Державному департаменті. Сьогоднішня новина чітка: США та Україна готові розгорнути інвестиції, які просуватимуть спільні національні інтереси та матимуть позитивний вплив на життя як американського, так і українського народів. Це результат зобов'язання президента Трампа забезпечити тривалий мир", - заявив генеральний директор DFC Бен Блек.
У січні 2026 року фонд планує запустити публічний вебсайт, через який спонсори проєктів зможуть подавати пропозиції для розгляду. Орієнтовний графік роботи фонду передбачає підготовку та ухвалення перших інвестиційних рішень, включно з першими трьома проєктами, до кінця 2026 року.
Початковий капітал фонду становить $150 мільйонів, він сформований внесками обох сторін у рівних частках по $75 мільйонів від США та України.
