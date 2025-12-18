Авторизация

Британія розширила санкційний список проти Росії

Велика Британія запровадила санкції проти 24 осіб та організацій в рамках свого режиму санкцій проти Росії. Про це свідчить повідомлення уряду, опубліковане в четвер.

Обмеження застосовували щодо шести осіб та 19 компаній, зокрема російських нафтових компаній «Татнефть» та «Русснефть».

Повідомляється, що їхні активи заморожені.

У жовтні Велика Британія запровадила санкції, спрямовані на енергетичний сектор Росії. Обмеження торкнулися найбільших нафтових компаній, їхніх глобальних партнерів та «тіньового флоту», що перевозить російську нафту. Зокрема, під санкції потрапили дві найбільші енергетичні компанії РФ - «Роснефть» і «Лукойл».

Також у жовтнї Мінфін США запровадив санкції «Роснефті» і «Лукойла».

Надходження від нафти та газу - одне з основних джерел доходів російського бюджету. За розрахунками Reuters, у грудні доходи російського державного енергетичного сектора внаслідок зниження цін на сиру нафту та зміцнення рубля можуть скоротитися майже вдвічі порівняно з попереднім роком.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
 

