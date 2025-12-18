Уряд США схвалив продаж зброї Тайваню на $11,1 млрд. Це найбільший пакет за весь час

Уряд США схвалив продаж Тайваню зброї на $11,1 млрд. Про це повідомила пресслужба міноборони Тайваню.

Йдеться про ракетні системи HIMARS, гаубиці, протитанкові ракети Javelin і TOW, безпілотники Altius із баражувальними боєприпасами та запчастини для іншого обладнання, зокрема для ракет Harpoon.

"Очікується, що після завершення процедури повідомлення Конгресу угоди офіційно набудуть чинності приблизно через один місяць", - йдеться у повідомленні.

Reuters зазначило, що це - найбільший пакет озброєнь для острова, схвалений США. У Конгресі погоджений продаж можуть заблокувати або змінити, але Тайвань має широку міжпартійну підтримку, додало агентство.

Міністерство закордонних справ Китаю засудило рішення США.

"Цей крок грубо порушує принцип одного Китаю та три спільні китайсько-американські комюніке, порушує суверенітет, безпеку та територіальну цілісність Китаю, підриває мир і стабільність у Тайванській протоці та посилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам "незалежності Тайваню". Китай рішуче протистоїть цьому та рішуче засуджує це", - заявив на пресконференції речник МЗС Го Цзякунь.

Джерела Reuters повідомили, що оголошення про продаж зброї відбулося після неоголошеної поїздки міністра закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-луна до Вашингтона минулого тижня.