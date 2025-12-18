Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Венесуела відправила військові кораблі супроводжувати нафтові судна після заяв США

Влада Венесуели розпорядилася залучити військово-морські сили для супроводу суден із нафтопродуктами, що виходять з національних портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Видання повідомляє, що таке рішення було ухвалено після заяв президента США про можливе блокування венесуельських поставок.

За даними журналістів, у ніч на 17 грудня кілька вантажних суден залишили узбережжя Венесуели під охороною військових кораблів.

На борту перебувають партії карбаміду, нафтового коксу та інших продуктів нафтової галузі, які прямують переважно до країн Азії.

Один із представників американської адміністрації підтвердив, що Вашингтон поінформований про дії Каракаса та аналізує можливі варіанти подальших кроків у відповідь.

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA зі свого боку заявила, що судна, пов'язані з її операціями, продовжують рух «у повній безпеці», маючи необхідну технічну підтримку та операційні гарантії для здійснення законного права на свободу судноплавства.

Уряд Венесуели різко розкритикував заяви Дональда Трампа, назвавши їх безвідповідальними та такими, що становлять серйозну загрозу ескалації конфлікту. Каракас також звинуватив США у порушенні норм міжнародного права та наголосив, що країна й надалі захищатиме свої права на вільну торгівлю, навігацію, суверенітет і національну незалежність.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3384
  0,1536
 0,36
EUR
 1
 49,6291
  0,0393
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0810  0,10 0,25 42,6221  0,10 0,23
EUR 49,4083  0,10 0,19 50,0759  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4000  0,01 0,02 42,4300  0,01 0,02
EUR 49,7520  0,03 0,05 49,7790  0,03 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес