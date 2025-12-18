Венесуела відправила військові кораблі супроводжувати нафтові судна після заяв США

Влада Венесуели розпорядилася залучити військово-морські сили для супроводу суден із нафтопродуктами, що виходять з національних портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Видання повідомляє, що таке рішення було ухвалено після заяв президента США про можливе блокування венесуельських поставок.

За даними журналістів, у ніч на 17 грудня кілька вантажних суден залишили узбережжя Венесуели під охороною військових кораблів.

На борту перебувають партії карбаміду, нафтового коксу та інших продуктів нафтової галузі, які прямують переважно до країн Азії.

Один із представників американської адміністрації підтвердив, що Вашингтон поінформований про дії Каракаса та аналізує можливі варіанти подальших кроків у відповідь.

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA зі свого боку заявила, що судна, пов'язані з її операціями, продовжують рух «у повній безпеці», маючи необхідну технічну підтримку та операційні гарантії для здійснення законного права на свободу судноплавства.

Уряд Венесуели різко розкритикував заяви Дональда Трампа, назвавши їх безвідповідальними та такими, що становлять серйозну загрозу ескалації конфлікту. Каракас також звинуватив США у порушенні норм міжнародного права та наголосив, що країна й надалі захищатиме свої права на вільну торгівлю, навігацію, суверенітет і національну незалежність.