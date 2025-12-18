Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США призупинили санкції проти низки російських банків

США оголосили про тимчасове припинення дії санкцій проти кількох великих російських банків, які беруть участь у проєктах цивільної ядерної енергетики. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Мінфін США видав генеральну ліцензію, яка дозволяє проводити операції з рядом російських банків до 18 червня 2026 року. Йдеться про транзакції, пов'язані з проєктами, які розпочалися до 21 листопада 2024 року.

Таким чином, США дозволили виконувати операцію з такими банками як Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, банк "Відкриття", Росбанк, банк "Зеніт", Банк "Санкт-Петербург", Національний кліринговий центр, Центробанк РФ та іншими.

Також ліцензія поширюється на компанії, у яких ці банки володіють часткою 50% і більше. Дозвіл стосується лише операцій для підтримки цивільної ядерної енергетики, інші фінансові операції залишаються під санкціями.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3384
  0,1536
 0,36
EUR
 1
 49,6291
  0,0393
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0810  0,10 0,25 42,6221  0,10 0,23
EUR 49,4083  0,10 0,19 50,0759  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4000  0,01 0,02 42,4300  0,01 0,02
EUR 49,7520  0,03 0,05 49,7790  0,03 0,05

