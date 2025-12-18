Фінансові новини
США призупинили санкції проти низки російських банків
11:57 18.12.2025 |
США оголосили про тимчасове припинення дії санкцій проти кількох великих російських банків, які беруть участь у проєктах цивільної ядерної енергетики. Про це повідомило Міністерство фінансів США.
Мінфін США видав генеральну ліцензію, яка дозволяє проводити операції з рядом російських банків до 18 червня 2026 року. Йдеться про транзакції, пов'язані з проєктами, які розпочалися до 21 листопада 2024 року.
Таким чином, США дозволили виконувати операцію з такими банками як Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, банк "Відкриття", Росбанк, банк "Зеніт", Банк "Санкт-Петербург", Національний кліринговий центр, Центробанк РФ та іншими.
Також ліцензія поширюється на компанії, у яких ці банки володіють часткою 50% і більше. Дозвіл стосується лише операцій для підтримки цивільної ядерної енергетики, інші фінансові операції залишаються під санкціями.
