Конгрес США відхилив ініціативи проти військових дій у Карибському регіоні

Палата представників Конгресу США не підтримала дві резолюції, спрямовані на обмеження військових операцій адміністрації президента Дональда Трампа у Карибському регіоні, зокрема щодо Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Одна з резолюцій, ініційована демократом Грегорі Міксом, передбачала зобов'язання президента вивести американські війська з бойових дій проти організацій, які глава держави визначив терористичними у Західній півкулі, якщо такі операції не були санкціоновані Конгресом або не супроводжувалися офіційним оголошенням війни.

Документ не набрав необхідної кількості голосів: 216 конгресменів проголосували проти, 210 - за. Попри це, резолюцію підтримали двоє республіканців і більшість демократів.

Другу резолюцію подав демократ Джим Макговерн. Вона стосувалася припинення участі збройних сил США у бойових діях у Венесуелі або проти неї без відповідного рішення Конгресу.

Палата представників також відхилила цей документ - 213 голосів "проти" та 211 "за". При цьому троє республіканців проголосували всупереч партійній позиції на підтримку резолюції, тоді як один демократ виступив проти.

У разі ухвалення обидві резолюції мали б бути розглянуті та схвалені Сенатом США для набуття чинності.