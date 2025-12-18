Фінансові новини
- |
- 18.12.25
- |
- 12:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Конгрес США відхилив ініціативи проти військових дій у Карибському регіоні
11:40 18.12.2025 |
Палата представників Конгресу США не підтримала дві резолюції, спрямовані на обмеження військових операцій адміністрації президента Дональда Трампа у Карибському регіоні, зокрема щодо Венесуели.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Одна з резолюцій, ініційована демократом Грегорі Міксом, передбачала зобов'язання президента вивести американські війська з бойових дій проти організацій, які глава держави визначив терористичними у Західній півкулі, якщо такі операції не були санкціоновані Конгресом або не супроводжувалися офіційним оголошенням війни.
Документ не набрав необхідної кількості голосів: 216 конгресменів проголосували проти, 210 - за. Попри це, резолюцію підтримали двоє республіканців і більшість демократів.
Другу резолюцію подав демократ Джим Макговерн. Вона стосувалася припинення участі збройних сил США у бойових діях у Венесуелі або проти неї без відповідного рішення Конгресу.
Палата представників також відхилила цей документ - 213 голосів "проти" та 211 "за". При цьому троє республіканців проголосували всупереч партійній позиції на підтримку резолюції, тоді як один демократ виступив проти.
У разі ухвалення обидві резолюції мали б бути розглянуті та схвалені Сенатом США для набуття чинності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент підтримав поетапну відмову ЄС від російського газу до кінця 2027 року
|NYT дізнались деталі гарантій для України, які готують США і Європа у межах "мирного плану"
|Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України
|Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|США призупинили санкції проти низки російських банків
|Конгрес США відхилив ініціативи проти військових дій у Карибському регіоні
|Китай виступив на боці Венесуели на тлі тиску США
|Ердоган хотів повернути Путіну системи С-400 заради покращення відносин зі США – Bloomberg
|Сенат США підтримав оборонний бюджет із 800 млн доларів для України на 2 роки
|Метінвест купив трубний завод у Румунії
|Маршаллові острови першими у світі почали виплату громадянам базового доходу в криптовалюті
Бізнес
|Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом
|AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років
|ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac
|В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші
|У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в Україні
|Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко