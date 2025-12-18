Китай виступив на боці Венесуели на тлі тиску США

Китай публічно став на бік Венесуели на тлі різкого посилення тиску з боку США. Заява прозвучала незабаром після рішення Вашингтона застосувати військово-морські заходи проти нафтових поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.





Підтримка Пекіна на тлі тиску США

У середу глава китайської дипломатії висловив підтримку Венесуелі, виступивши проти одностороннього тиску і підтвердивши прихильність принципам суверенітету.

Заяву було зроблено через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп віддав наказ блокувати нафтові танкери, посиливши тиск на південноамериканську країну.

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї в розмові з венесуельським колегою Іваном Гілом заявив, що Пекін виступає проти "одностороннього цькування" і підтримує держави в захисті їхньої національної гідності.



Реакція на дії Вашингтона

Хоча в заяві безпосередньо не згадувалися США, слова Вана прозвучали менш ніж через добу після того, як Трамп оголосив про військово-морські дії в соціальних мережах. Цей крок розглядається як суттєва ескалація кампанії Вашингтона, спрямованої проти венесуельського керівництва.

У вівторок президент США розпорядився запровадити блокаду нафтових танкерів, які входять до країни або залишають її в обхід санкції.





Позиція Китаю щодо Венесуели

Ван Ї наголосив, що Венесуела має право розвивати взаємовигідне співробітництво з іншими країнами, а Пекін виходить із того, що міжнародне співтовариство загалом підтримує таку позицію.

Китай, за його словами, продовжить відстоювати принципи невтручання і протидії одностороннім обмеженням.