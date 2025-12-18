Фінансові новини
- |
- 18.12.25
- |
- 12:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Маршаллові острови першими у світі почали виплату громадянам базового доходу в криптовалюті
08:04 18.12.2025 |
Влада Маршаллових островів запровадила програму виплати безумовного базового доходу (БДД), пише The Guardian.
В її рамках кожен громадянин, який проживає на Маршаллових островах, буде щоквартально отримувати близько $200. Перші виплати відбулися наприкінці листопада, і одержувачі могли вибрати, як їх отримати: грошовими коштами на рахунок у банку, чеком або криптовалютою через цифровий гаманець.
"Ми, уряд, хочемо упевнитися, що ніхто не залишився позаду", - заявив британській газеті міністр фінансів Маршаллових островів Девід Пол.
"Щоквартальні $200 на людину, або близько $800 на рік, не зобов'язують кидати роботу... навпаки, вони швидше покликані підняти дух", - сказав він.
За його словами, ці виплати мають стати "соціальною захисною сіткою" на тлі зростання витрат і відтоку громадян.
Програму БДД фінансує трастовий фонд, створений у рамках угоди зі США, які, зокрема, хочуть компенсувати Маршаловим островам десятиліття американських ядерних випробувань. Активи фонду становлять $1,3 млрд, Штати зобов'язалися внести ще $500 млн до кінця 2027 року.
Експерти, на яких посилається The Guardian, називають цю програму першою у своєму роді у світі.
Маршаллові острови розташовані в Тихому океані між Гаваями та Австралією. Їхнє населення становить близько 42 тис. осіб.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент підтримав поетапну відмову ЄС від російського газу до кінця 2027 року
|NYT дізнались деталі гарантій для України, які готують США і Європа у межах "мирного плану"
|Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України
|Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|США призупинили санкції проти низки російських банків
|Конгрес США відхилив ініціативи проти військових дій у Карибському регіоні
|Китай виступив на боці Венесуели на тлі тиску США
|Ердоган хотів повернути Путіну системи С-400 заради покращення відносин зі США – Bloomberg
|Сенат США підтримав оборонний бюджет із 800 млн доларів для України на 2 роки
|Метінвест купив трубний завод у Румунії
|Маршаллові острови першими у світі почали виплату громадянам базового доходу в криптовалюті
Бізнес
|Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом
|AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років
|ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac
|В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші
|У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в Україні
|Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко