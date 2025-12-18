Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Маршаллові острови першими у світі почали виплату громадянам базового доходу в криптовалюті

Влада Маршаллових островів запровадила програму виплати безумовного базового доходу (БДД), пише The Guardian.

В її рамках кожен громадянин, який проживає на Маршаллових островах, буде щоквартально отримувати близько $200. Перші виплати відбулися наприкінці листопада, і одержувачі могли вибрати, як їх отримати: грошовими коштами на рахунок у банку, чеком або криптовалютою через цифровий гаманець.

"Ми, уряд, хочемо упевнитися, що ніхто не залишився позаду", - заявив британській газеті міністр фінансів Маршаллових островів Девід Пол.

"Щоквартальні $200 на людину, або близько $800 на рік, не зобов'язують кидати роботу... навпаки, вони швидше покликані підняти дух", - сказав він.

За його словами, ці виплати мають стати "соціальною захисною сіткою" на тлі зростання витрат і відтоку громадян.

Програму БДД фінансує трастовий фонд, створений у рамках угоди зі США, які, зокрема, хочуть компенсувати Маршаловим островам десятиліття американських ядерних випробувань. Активи фонду становлять $1,3 млрд, Штати зобов'язалися внести ще $500 млн до кінця 2027 року.

Експерти, на яких посилається The Guardian, називають цю програму першою у своєму роді у світі.

Маршаллові острови розташовані в Тихому океані між Гаваями та Австралією. Їхнє населення становить близько 42 тис. осіб.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

