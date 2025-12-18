Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Європарламенті підтримали "військовий шенген" для оборони від Росії

У Європейському парламенті в середу, 17 грудня, ухвалили резолюцію про необхідність впровадження "військового шенгену" в рамках Європейського Союзу для посилення оборони від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейського парламенту.

Зазначається, що відповідну резолюцію було прийнято 493 голосами "за", 127 депутатів було "проти", 38 утрималися. Резолюція підкреслює необхідність впровадити військову мобільність для посилення оборони від РФ.

Для цього депутати закликають скасувати внутрішні кордони для переміщення військ та військової техніки в рамках ЄС. Окрім цього, пропонується модернізувати залізниці, дороги, тунелі та мости - з метою підвищити їх технічний стан.

"Військова мобільність є важливим фактором спільної європейської безпеки та оборони, а також вирішальним фактором для безпеки східного флангу, зокрема країн Балтії та Польщі", - зазначається в релізі.

Також пропонується значно збільшити фінансування на потреби військової мобільності. Модернізація понад 500 інфраструктурних об'єктів (мости, тунелі та інше) вимагатиме щонайменше 100 млрд євро.

При цьому в резолюції сказано, що все ще існують "значні адміністративні та фінансові бар'єри, а також інфраструктурні перешкоди". Це збільшує терміни переміщення військових підрозділів до неприйнятних величин.

"Депутати Європарламенту закликають країни ЄС та Європейську комісію збільшити інвестування в транспортну інфраструктуру, особливо вздовж чотирьох коридорів військової мобільності ЄС... Вони рекомендують працювати над створенням "військової Шенгенської зони", підкріпленої робочою групою з питань військової мобільності", - зазначається в документі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3384
  0,1536
 0,36
EUR
 1
 49,6291
  0,0393
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9771  0,10 0,25 42,5225  0,09 0,22
EUR 49,3125  0,12 0,24 50,0032  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 16:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3900  0,11 0,26 42,4200  0,11 0,26
EUR 49,7785  0,12 0,24 49,8055  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес