Фінансові новини
- |
- 17.12.25
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Трамп заявив про повну блокаду підсанкційних танкерів Венесуели
10:54 17.12.2025 |
Президент США Дональд Трамп оголосив увечері у вівторок про те, що Сполучені Штати заблокують порти Венесуели для нафтоналивних танкерів, які є об'єктами санкцій. Їм буде відрізано доступ та вихід із венесуельських портів.
У повідомленні в мережі Truth Social президент Трамп написав, що він вніс венесуельську владу до списку іноземних терористичних організацій за причетність до тероризму, контрабанди наркотиків, торгівлі людьми і віддав розпорядження «про повну блокаду всіх танкерів, які є об'єктами санкцій, які прямують і залишають Венесуелу». Режим блокади здійснюватиметься «найбільшою армадою, яка коли-небудь зібрана в історії Південної Америки». Дональд Трамп, ймовірно, мав на увазі військово-морське угруповання в Карибському морі, очолюване найбільшим у світі авіаносцем Джеральд Форд, направлене в цей регіон за його вказівкою.
Як зазначають експерти, незрозуміло, скільки танкерів буде відрізано від венесуельських портів, оскільки стосовно них можуть застосовуватися різні санкції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України
|Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою
|Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо перейменування копійки на шаг
|"Податок на OLX": чотири цифрові платформи підтримали ініціативу уряду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Репараційний кредит: Fitch помістив рейтинги Euroclear у категорію негативних
|Трамп оголосив "терористичним" режим Мадуро і анонсував блокаду танкерів
|Інфляція в єврозоні в листопаді залишилася на рівні 2,1%, нижче за прогноз
|Президентка Єврокомісії: рішення про фінансову підтримку України треба ухвалити на цьому саміті
|До Сенату США внесли законопроєкт із санкціями за імпорт нафти РФ
|Європарламент підтримав переспрямування коштів з програм ЄС на оборону
Бізнес
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років
|ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac
|В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші
|У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в Україні
|Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко
|Google Photos запускає нові інструменти для редагування відео
|Кількість мільярдерів у світі наближається до рекордних 3000, ‒ UBS