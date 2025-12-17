Авторизация

Трамп заявив про повну блокаду підсанкційних танкерів Венесуели

Президент США Дональд Трамп оголосив увечері у вівторок про те, що Сполучені Штати заблокують порти Венесуели для нафтоналивних танкерів, які є об'єктами санкцій. Їм буде відрізано доступ та вихід із венесуельських портів.

У повідомленні в мережі Truth Social президент Трамп написав, що він вніс венесуельську владу до списку іноземних терористичних організацій за причетність до тероризму, контрабанди наркотиків, торгівлі людьми і віддав розпорядження «про повну блокаду всіх танкерів, які є об'єктами санкцій, які прямують і залишають Венесуелу». Режим блокади здійснюватиметься «найбільшою армадою, яка коли-небудь зібрана в історії Південної Америки». Дональд Трамп, ймовірно, мав на увазі військово-морське угруповання в Карибському морі, очолюване найбільшим у світі авіаносцем Джеральд Форд, направлене в цей регіон за його вказівкою.

Як зазначають експерти, незрозуміло, скільки танкерів буде відрізано від венесуельських портів, оскільки стосовно них можуть застосовуватися різні санкції.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
 

