Кабінет міністрів Іраку схвалив плани націоналізації операцій на нафтовому родовищі West Qurna 2, одному з найбільших у світі, оскільки уряд прагне запобігти перебоям, спричиненим санкціями США, накладеними на російського акціонера "Лукойл".

Про це повідомляє Reuters.

Державна компанія Basra Oil Company перейме управління нафтовим родовищем на 12 місяців, повідомили Reuters два представники компанії.

"Ми прагнемо забезпечити безперебійне виробництво, оскільки Ірак перебуває в стані невизначеності через санкції США, і будемо шукати потенційних покупців частки "Лукойлу" протягом 12 місяців", - заявив один із представників Basra Oil.

У листопаді "Лукойл" оголосив про форс-мажорні обставини на родовищі West Qurna 2, оскільки на нього були накладені санкції разом з іншим російським нафтовиробником "Роснефть".

"Державна компанія Basra Oil Company покриватиме зарплати місцевих співробітників, операційні витрати та виплати субпідрядникам, використовуючи рахунок, пов'язаний з нафтовим родовищем Маджнун, щоб полегшити процес", - повідомив Reuters іракський менеджер нафтового родовища.

За словами чиновника, видобуток залишається стабільним на рівні близько 465 000-480 000 барелів на день.

У середу уряд заявив, що кабінет міністрів погодився звернутися за дозволом на фінансування операцій через рахунок нафтового родовища Маджнун, який буде поповнюватися за рахунок надходжень від продажу нафти державним нафтотрейдером SOMO.

75% операційної частки "Лукойлу" в нафтовому родовищі було його найбільшим закордонним активом. Компанія має до 17 січня продати свої закордонні активи відповідно до останнього терміну, встановленого Міністерством фінансів США.

Родовище забезпечує близько 0,5% світових поставок нафти і 9% видобутку в Іраку, другому за величиною виробнику ОПЕК після Саудівської Аравії.