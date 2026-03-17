Іран і Китай потрапили під санкції ЄС за хакерські атаки

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти юридичних та фізичних осіб, які відповідальні за кібератаки, спрямовані проти держав-членів ЄС та партнерів Євросоюзу.

Про це йдеться у заяві, пише "Європейська правда".

Мова йде про компанію Integrity Technology Group, що базується в Китаї та систематично постачала продукцію, яка використовувалася для злому та отримання доступу до пристроїв у державах-членах ЄС, по всій Європі та в усьому світі.

Як зазначається, у період з 2022 по 2023 рік завдяки їхній технічній та матеріальній підтримці було зламано понад 65 тисяч пристроїв у шістьох державах-членах.

Також, як йдеться у заяві, китайська компанія Anxun Information Technology надавала хакерські послуги, спрямовані на критичну інфраструктуру та критичні функції держав-членів та третіх країн.

Окрім цього, до списку потрапили двоє китайських громадян, які є співзасновниками компанії та несли відповідальність і брали участь у кібератаках, що зачепили держави-члени ЄС.

Останньою до списку потрапила іранська компанія Emennet Pasargad, яка незаконно отримала доступ до французької бази даних абонентів і виставила її вміст на продаж у даркнеті.

Також компанію звинувачують у тому, що вона зламала рекламні білборди для поширення дезінформації під час Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Крім того, як зазначається, компанія зламала шведський сервіс SMS, що вплинуло на велику кількість громадян ЄС.

У лютому європейська комісарка з питань з питань цифрових і передових технологій Хенна Вірккунен заявила, що Європа повинна мати змогу здійснювати наступальні операції у кіберпросторі, адже одного стримування більше недостатньо.

Нещодавно розвідка США закликала до посиленої пильності американські держвідомства та приватні компанії у зв'язку з очікуваними спробами помсти з боку Ірану, зокрема, шляхом кібератак.