- 17.03.26
- 15:13
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Іран і Китай потрапили під санкції ЄС за хакерські атаки
10:19 17.03.2026 |
Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти юридичних та фізичних осіб, які відповідальні за кібератаки, спрямовані проти держав-членів ЄС та партнерів Євросоюзу.
Про це йдеться у заяві, пише "Європейська правда".
Мова йде про компанію Integrity Technology Group, що базується в Китаї та систематично постачала продукцію, яка використовувалася для злому та отримання доступу до пристроїв у державах-членах ЄС, по всій Європі та в усьому світі.
Як зазначається, у період з 2022 по 2023 рік завдяки їхній технічній та матеріальній підтримці було зламано понад 65 тисяч пристроїв у шістьох державах-членах.
Також, як йдеться у заяві, китайська компанія Anxun Information Technology надавала хакерські послуги, спрямовані на критичну інфраструктуру та критичні функції держав-членів та третіх країн.
Окрім цього, до списку потрапили двоє китайських громадян, які є співзасновниками компанії та несли відповідальність і брали участь у кібератаках, що зачепили держави-члени ЄС.
Останньою до списку потрапила іранська компанія Emennet Pasargad, яка незаконно отримала доступ до французької бази даних абонентів і виставила її вміст на продаж у даркнеті.
Також компанію звинувачують у тому, що вона зламала рекламні білборди для поширення дезінформації під час Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Крім того, як зазначається, компанія зламала шведський сервіс SMS, що вплинуло на велику кількість громадян ЄС.
У лютому європейська комісарка з питань з питань цифрових і передових технологій Хенна Вірккунен заявила, що Європа повинна мати змогу здійснювати наступальні операції у кіберпросторі, адже одного стримування більше недостатньо.
Нещодавно розвідка США закликала до посиленої пильності американські держвідомства та приватні компанії у зв'язку з очікуваними спробами помсти з боку Ірану, зокрема, шляхом кібератак.
|Як нараховуватимуть кешбек на пальне: Свириденко розповіла деталі програми
|Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Звіт-2025: Україна досягла 84% виконання Угоди про асоціацію з ЄС
|Міжнародне енергетичне агентство заявило про резерви нафти для надзвичайних ситуацій
|Storm Shadow успішно інтегровані в Україні — британський військовий
|В Євросоюзі пропонують обмежити доступ російських військових до Шенгенської зони
|Бессент: економічна користь Росії від пом’якшення санкцій США буде обмеженою
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play
|Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році
|Крихітний фотонний процесор обіцяє революцію в енергоспоживанні ШІ
|Ноутбуки можуть подорожчати на 40% через зростання цін на пам’ять і процесори
|США дозволили тестування повітряних таксі eVTOL у 26 штатах
|Після суперечки з Пентагоном аудиторія Anthropic зростає на мільйон користувачів щодня