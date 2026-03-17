Міжнародне енергетичне агентство заявило про резерви нафти для надзвичайних ситуацій

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), яке минулого тижня ухвалило рішення про рекордне вивільнення запасів нафти на випадок надзвичайних ситуацій, заявило, що у разі потреби може надати ще більше запасів.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

«Швидкі дії МЕА мали заспокійливий ефект на ринки. Але хоча вивільнення наших запасів може на даний момент слугувати буфером, це не є довгостроковим рішенням», - заявив виконавчий директор агентства Фатіх Біроль.

Він підкреслив, що «найважливішим» для нафтогазової галузі є відновлення функціонування життєво важливої Ормузької протоки, рух якою було перервано через війну на Близькому Сході.

Біроль зазначив, що на азійські ринки, які найбільше залежать від поставок із Близького Сходу, надходять додаткові обсяги нафти.

Минулого тижня МЕА заявило, що внаслідок війни нафтовий ринок зазнає найбільшого в історії зриву поставок.
 

