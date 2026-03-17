Угорщина та Словаччина посилюють енергоспівпрацю: НПЗ об’єднають трубопроводом

Угорщина планує до другої половини наступного року побудувати новий нафтопродуктопровід, щоб з'єднати належні угорській компанії MOL нафтопереробні заводи в Братиславі (Словаччина) та Сазхаломбатті (Угорщина), повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто.

"Підписали угоду з міністром економіки (Словаччини) Денісою Саковою щодо 127-кілометрового трубопроводу, який транспортуватиме до 1,5 млн тонн дизельного палива та бензину щорічно, а його будівництво планується завершити в першій половині наступного року", - написав він у соцмережі Х у понеділок.

Як стверджує Сіярто, таке пряме сполучення краще захистить Угорщину та Словаччину від перебоїв, спричинених війнами, та енергетичною політикою Брюсселя, а також залежністю від нафтопроводу "Дружба", яким раніше російська нафта постачалася на ці НПЗ.

Як повідомлялося, внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба". Після цього Україна припинила транспортування енергоносія цим нафтопроводом. Угорщина та Словаччина обвинувачують Київ у штучному припиненні поставок, тож у відповідь блокують поставки дизельного палива в Україну через свою територію. Угорщина також заблокувала виділення Україні кредиту ЄС на EUR90 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9497
  0,1306
 0,30
EUR
 1
 50,6388
  0,0611
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7438  0,19 0,43 44,3713  0,19 0,43
EUR 50,3758  0,41 0,80 51,1283  0,39 0,76

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8000  0,18 0,41 43,8400  0,17 0,39
EUR 50,5233  0,02 0,04 50,5606  0,00 0,00

