Звіт-2025: Україна досягла 84% виконання Угоди про асоціацію з ЄС

16 березня 2026 року Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції опублікував звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2025 рік.

Документ демонструє прогрес України у впровадженні реформ та наближенні національного законодавства до стандартів Євросоюзу, повідомляє Урядовий портал.

Згідно зі звітом, загальний прогрес виконання Угоди за 2014-2025 роки за основними виконавцями становить:

Кабінет Міністрів України - виконано 81% заходів;

Верховна Рада України - виконано 74% заходів;

Інші органи державної влади - виконано 68% заходів.

У 2025 році найбільший прогрес у виконанні зобов'язань зафіксовано у таких сферах:

Фінансовий сектор - приріст за рік 8%, загальний прогрес 82%;

Соціальна політика та трудові відносини - приріст 7%, загальний прогрес 87%;

Митні питання - приріст 5%, загальний прогрес 96%;

Сільське господарство - приріст 5%, загальний прогрес 79%.

Найвищий рівень виконання зобов'язань зафіксовано у таких сферах:

Статистика та обмін інформацією - 100%;

Освіта, навчання та молодь - 99%;

Інтелектуальна власність - 98%.