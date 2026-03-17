Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Звіт-2025: Україна досягла 84% виконання Угоди про асоціацію з ЄС

16 березня 2026 року Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції опублікував звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2025 рік.

Документ демонструє прогрес України у впровадженні реформ та наближенні національного законодавства до стандартів Євросоюзу, повідомляє Урядовий портал.

Згідно зі звітом, загальний прогрес виконання Угоди за 2014-2025 роки за основними виконавцями становить:

  • Кабінет Міністрів України - виконано 81% заходів;
  • Верховна Рада України - виконано 74% заходів;
  • Інші органи державної влади - виконано 68% заходів.

    • У 2025 році найбільший прогрес у виконанні зобов'язань зафіксовано у таких сферах:

  • Фінансовий сектор - приріст за рік 8%, загальний прогрес 82%;
  • Соціальна політика та трудові відносини - приріст 7%, загальний прогрес 87%;
  • Митні питання - приріст 5%, загальний прогрес 96%;
  • Сільське господарство - приріст 5%, загальний прогрес 79%.

    • Найвищий рівень виконання зобов'язань зафіксовано у таких сферах:

  • Статистика та обмін інформацією - 100%;
  • Освіта, навчання та молодь - 99%;
  • Інтелектуальна власність - 98%. 
    За матеріалами: Цензор
    Ключові теги: ЄС
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,0803
    		  0,0578
    		 0,13
    EUR
    		 1
    		 50,5777
    		  0,0884
    		 0,17

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,7438  0,19 0,43 44,3713  0,19 0,43
    EUR 50,3758  0,41 0,80 51,1283  0,39 0,76

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,9650  0,01 0,03 43,9950  0,02 0,03
    EUR 50,6037  0,06 0,12 50,6206  0,06 0,12

