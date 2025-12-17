Авторизация

Польща планує скасувати особливий статус українців у 2026 році: розроблено законопроєкт

Уряд Польщі підготував законопроєкт щодо поступового згортання особливих заходів підтримки для українців, запроваджених у 2022 році після початку повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляє Interia.pl.

"Він передбачає, що після 4 березня 2026 року до всіх українців у Польщі ставитимуться як до інших іноземців", - заявила виданню речниця польського МВС Кароліна Галецька.

За її словами, пропонується не продовжувати тимчасовий захист українців відповідно до чинних правил і регулювати їхній статус відповідно до загальних правил, як це робиться щодо всіх іноземців.

Водночас дотримання закону про законність перебування військових біженців під тимчасовим захистом або іншими формами законного проживання буде забезпечено до 4 березня 2027 року - згідно з рекомендаціями Європейської комісії.

Українці, як і раніше, зможуть отримувати невідкладну медичну допомогу, але якщо їм знадобляться інші медичні послуги, то доведеться працювати та сплачувати внески.

Те саме стосується і програми "800+". Батькам доведеться працювати, щоб отримувати допомогу на дітей.

"Більшість біженців знайшли роботу, їхні діти відвідують школу та інтегрувалися у польське середовище. Тому збереження закону, який містить особливі положення, може створити ризик нерівного ставлення щодо інших мігрантів", - пояснила позицію МВС його речниця.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

