НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія може перекинути війська до кордонів НАТО після завершення війни в Україні, - прем’єр Фінляндії Орпо

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо наголосив, що навіть після завершення війни в Україні Росія залишатиметься серйозною загрозою для європейської безпеки.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що вони збираються перекинути свої військові сили до нашого кордону та до балтійського кордону", - заявив Орпо.

У зв'язку з цим він закликав європейські країни проявити солідарність з державами східного флангу НАТО та збільшити фінансування оборони в прифронтових регіонах. Прем'єр також застеріг, що США поступово скорочують свою військову присутність у Європі, тому континент має бути готовим самостійно забезпечувати власну безпеку.

Орпо підкреслив, що Фінляндія зберігає високий рівень оборонної готовності, зокрема підтримує мережу бомбосховищ, стратегічні запаси критично важливих ресурсів та систему підготовки населення, попри економічні труднощі.

Він також висловив занепокоєння, що після можливої мирної угоди деякі країни ЄС можуть зменшити тиск на Росію, що, за його словами, викликає тривогу у держав на передовій. У цьому контексті Орпо наголосив на важливості подальшої підтримки України та ухвалення рішучих рішень на майбутньому саміті ЄС. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8724  0,07 0,16 42,4280  0,05 0,11
EUR 49,1944  0,03 0,07 49,8960  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,22 0,52 42,3100  0,21 0,50
EUR 49,8985  0,41 0,84 49,9175  0,40 0,82

