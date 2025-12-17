Фінансові новини
17.12.25
- 01:06
RSS
мапа сайту
Трамп подав до суду на BBC на $10 млрд через редагування його виступів - ЗМІ
12:28 16.12.2025 |
Президент США Дональд Трамп подав до федерального суду Маямі позов на британського мовника BBC через редагування його виступів та вимагає "відшкодування збитків у розмірі не менше $5 млрд за кожним із двох пунктів звинувачення", повідомляє Еuractiv.
"Президент США Дональд Трамп у понеділок подав позов, вимагаючи щонайменше $10 млрд від BBC через документальний фільм, у якому було змонтовано промову Трампа перед прихильниками у 2021 році напередодні заворушень у Капітолії США", - пише видання у вівторок на сайті.
У позові, поданому до федерального суду Маямі, вимагається "відшкодування збитків у розмірі не менше 5 млрд доларів США" за кожним із двох пунктів звинувачення проти британського мовника за ймовірну дифамацію та порушення Закону Флориди про оманливу та недобросовісну торговельну практику.
Трамп у понеділок заявив, що позов неминучий, стверджуючи, що BBC "вклала йому слова в уста", навіть стверджуючи, що "вони використовували штучний інтелект чи щось таке". Документальний фільм, про який йде мова, вийшов в ефір минулого року перед виборами 2024 року у флагманській програмі поточних подій BBC "Панорама".
У відео було об'єднано дві окремі частини промови Трампа від 6 січня 2021 року таким чином, що складалося враження, що він прямо закликав прихильників атакувати Капітолій, де законодавці засвідчували перемогу Джо Байдена на виборах 2020 року.
Британська телерадіомовна корпорація, аудиторія якої виходить далеко за межі Сполученого Королівства, минулого місяця зіткнулася з періодом потрясінь після того, як повідомлення у ЗМІ знову привернуло увагу до змонтованого кліпу. Скандал змусив генерального директора BBC та головного виконавчого директора новин організації піти у відставку.
У позові Трамп звинувачує ВВС: "сфабрикована та трансльована відповідачами за тиждень до президентських виборів 2024 року у зухвалій спробі втрутитися та вплинути на результат виборів на шкоду президенту Трампу".
BBC заперечує звинувачення Трампа, хоча голова BBC Самір Шах надіслав Трампу листа з вибаченнями.
