НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ілон Маск став першою людиною в історії зі статками в $600 мільярдів, ‒ Forbes

Статки американського підприємця та найбагатшої людини світу Ілона Маска перевищили рекордну позначку у $600 мільярдів. Він наблизився до статусу першого в історії світового трильйонера.

Про це повідомив журнал Forbes.

За підрахунками видання, основним чинником зростання статків стало різке подорожчання його космічної компанії SpaceX. Після укладення нової угоди з інвесторами компанію оцінили приблизно у $800 мільярдів. Маск володіє суттєвою часткою SpaceX, тому його особистий капітал також значно збільшився ‒ наразі він становить близько $677 мільярдів.

SpaceX планує первинне розміщення акцій у 2026 році, тож у перспективі її оцінка може зрости ще більше. Вже тепер SpaceX є найціннішим активом Маска та випередила за вартістю його частку в автомобільній компанії Tesla. Таким чином, Маск утримує статус найбагатшої людини у світі та має суттєвий відрив від інших учасників рейтингу.

6 листопада щорічні збори акціонерів Tesla затвердили для Маска компенсаційний пакет, який передбачає можливість отримання до $1 трильйона в акціях за умови досягнення компанією ключових показників під його керівництвом упродовж наступних 10 років.

Окрім цього, компанія Маска xAI Holdings, за наявною інформацією, веде переговори про залучення нового фінансування з оцінкою у $230 мільярдів. Це більш ніж удвічі перевищує показник у $113 мільярдів, про який Маск заявляв під час створення компанії в березні, коли він об'єднав свій стартап зі штучного інтелекту xAI з компанією соціальних мереж X (раніше Twitter). Forbes оцінює, що Маску належить 53% акцій xAI Holdings загальною вартістю близько $60 мільярдів.

Подолання рівня у $600 мільярдів чистого капіталу стало черговим етапом у серії фінансових досягнень Маска за останні п'ять років. У березні 2020 року його статки оцінювалися у $24,6 мільярда. Стрімке зростання акцій Tesla зробило його п'ятою людиною в історії, чиї статки до серпня того ж року перевищили $100 мільярдів. У січні 2021 року Маск уперше очолив список найбагатших людей світу з капіталом майже $190 мільярдів.

У вересні 2021 року він став третьою людиною в історії зі статками понад $200 мільярдів ‒ після Джеффа Безоса з Amazon та француза Бернара Арно з конгломерату предметів розкоші LVMH. Позначку у $300 мільярдів Маск подолав у листопаді 2021 року, $400 мільярдів ‒ у грудні 2024 року, а $500 мільярдів ‒ у жовтні.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8724  0,07 0,16 42,4280  0,05 0,11
EUR 49,1944  0,03 0,07 49,8960  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,22 0,52 42,3100  0,21 0,50
EUR 49,8985  0,41 0,84 49,9175  0,40 0,82

