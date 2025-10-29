Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA

Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA) в середу попередила про загрозу зупинки виробництва через брак базових мікросхем, які є критично важливими для автомобільного виробництва.

Кризова ситуація склалася через політичний конфлікт між Нідерландами й Китаєм довкола компанії Nexperia.

Штаб-квартира Nexperia, яка виробляє найпростіші мікросхеми для автомобільної промисловості та електроніки, розташована в місті Неймеген на сході Нідерландів, але сама компанія належить китайській Wingtech Technology. Nexperia - один із найбільших у світі виробників діодів і транзисторів.

30 вересня влада Нідерландів взяла її під державний контроль через побоювання витоку технологій, а Китай у відповідь запровадив експортні обмеження на мікросхеми.

Внаслідок цього автовиробники у всьому світі, включно з Європою, зіштовхнулися з гострим дефіцитом чипів.

"Галузь працює завдяки резервним запасам, але вони стрімко вичерпуються. Згідно з опитуванням наших учасників цього тижня, деякі вже очікують на зупинку конвеєрів незабаром. Альтернативні постачальники існують, однак знадобляться місяці, поки вони зможуть наростити додаткові потужності та компенсувати дефіцит. У автомобільної промисловості немає стільки часу - наслідки дефіциту відчуються вже зовсім скоро", - йдеться в заяві ACEA.

Генеральний директор ACEA закликав всі сторони конфлікту активізувати зусилля для пошуку дипломатичного рішення.