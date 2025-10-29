Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA

Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA

 

Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA) в середу попередила про загрозу зупинки виробництва через брак базових мікросхем, які є критично важливими для автомобільного виробництва.

Кризова ситуація склалася через політичний конфлікт між Нідерландами й Китаєм довкола компанії Nexperia.

Штаб-квартира Nexperia, яка виробляє найпростіші мікросхеми для автомобільної промисловості та електроніки, розташована в місті Неймеген на сході Нідерландів, але сама компанія належить китайській Wingtech Technology. Nexperia - один із найбільших у світі виробників діодів і транзисторів.

30 вересня влада Нідерландів взяла її під державний контроль через побоювання витоку технологій, а Китай у відповідь запровадив експортні обмеження на мікросхеми.

Внаслідок цього автовиробники у всьому світі, включно з Європою, зіштовхнулися з гострим дефіцитом чипів.

"Галузь працює завдяки резервним запасам, але вони стрімко вичерпуються. Згідно з опитуванням наших учасників цього тижня, деякі вже очікують на зупинку конвеєрів незабаром. Альтернативні постачальники існують, однак знадобляться місяці, поки вони зможуть наростити додаткові потужності та компенсувати дефіцит. У автомобільної промисловості немає стільки часу - наслідки дефіциту відчуються вже зовсім скоро", - йдеться в заяві ACEA.

Генеральний директор ACEA закликав всі сторони конфлікту активізувати зусилля для пошуку дипломатичного рішення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9850  0,03 0,08 42,0150  0,04 0,08
EUR 48,9700  0,04 0,08 48,9100  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес