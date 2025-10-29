Фінансові новини
- |
- 29.10.25
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
16:00 29.10.2025 |
Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA) в середу попередила про загрозу зупинки виробництва через брак базових мікросхем, які є критично важливими для автомобільного виробництва.
Кризова ситуація склалася через політичний конфлікт між Нідерландами й Китаєм довкола компанії Nexperia.
Штаб-квартира Nexperia, яка виробляє найпростіші мікросхеми для автомобільної промисловості та електроніки, розташована в місті Неймеген на сході Нідерландів, але сама компанія належить китайській Wingtech Technology. Nexperia - один із найбільших у світі виробників діодів і транзисторів.
30 вересня влада Нідерландів взяла її під державний контроль через побоювання витоку технологій, а Китай у відповідь запровадив експортні обмеження на мікросхеми.
Внаслідок цього автовиробники у всьому світі, включно з Європою, зіштовхнулися з гострим дефіцитом чипів.
"Галузь працює завдяки резервним запасам, але вони стрімко вичерпуються. Згідно з опитуванням наших учасників цього тижня, деякі вже очікують на зупинку конвеєрів незабаром. Альтернативні постачальники існують, однак знадобляться місяці, поки вони зможуть наростити додаткові потужності та компенсувати дефіцит. У автомобільної промисловості немає стільки часу - наслідки дефіциту відчуються вже зовсім скоро", - йдеться в заяві ACEA.
Генеральний директор ACEA закликав всі сторони конфлікту активізувати зусилля для пошуку дипломатичного рішення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
ТОП-НОВИНИ
|У Росії дрони атакували НПЗ та хімзавод, закривалися понад 10 аеропортів - ЗМІ
|Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову
|Нетаньяху наказав вдарити по Газі через порушення перемир'я ХАМАСом
|У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Європейське космічне агентство має намір розробити мережу військових розвідувальних супутників на суму близько EUR1 млрд
|У США назвали скорочення свого контингенту в Європі «позитивним знаком»
|У Франції взяли на озброєння нову балістичну ракету для атомних підводних човнів
|Reuters: Прем'єрка Японії заявила Трампу, що країна поки не відмовиться від газу і нафти з РФ
|ЄС допомагатиме українським експортерам вийти на ринки третіх країн
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
Бізнес
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+
|Nike показала перше взуття з електроприводом
|Повернення до бензину: Porsche втратив майже мільярд євро
|Китай представив UBIOS — власну альтернативу BIOS та UEFI для уникнення західних технологій
|OpenAI анонсувала нові функції для ШІ-браузера ChatGPT Atlas