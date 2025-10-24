Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї

Китайський підрозділ нідерландського виробника мікросхем Nexperia відновив постачання напівпровідників дистриб'юторам у Китаї. Про це повідомило Reuters із посиланням на джерела.

Раніше всі постачання були призупинені, коли Пекін заборонив експорт. Тепер продаж на внутрішньому китайському ринку проводитиметься за юані, хоча раніше для трансакцій використовувалися лише іноземні валюти, такі як долар США.

Nexperia, яка зараз перебуває під контролем уряду Нідерландів, виробляє великі обсяги мікросхем у Нідерландах, які широко використовуються в автомобільній промисловості та побутовій електроніці. Більшість із них упаковуються в Китаї та продаються переважно дистриб'юторам. Зараз компанія шукає альтернативних партнерів для упаковки за межами Китаю, оскільки суперечка з китайською дочірньою компанією не показує ознак швидкого вирішення.

Nexperia також попередила клієнтів у Китаї, що не гарантує якість продукції, що постачається її китайською "дочкою", повідомило джерело.