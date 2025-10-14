Авторизация

Трамп погрожує роззброїти ХАМАС силою

 

Сполучені Штати Америки роззброять ХАМАС силою, якщо палестинські бойовики не зроблять це добровільно. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп у вівторок, 14 жовтня - через день після його візиту на Близький Схід для підписання декларації щодо перемир'я в Секторі Гази.

"Якщо вони не роззброяться, ми роззброїмо їх. І це станеться швидко, можливо, насильницьки", - заявив Трамп журналістам у Білому домі після повернення з Ізраїлю та Єгипту. Він розповів, що передав угрупування повідомлення через посередників, і вони у відповідь обіцяли втілити це у життя.

Водночас Трамп не уточнив, кого, на його думку, буде залучено до роззброєння ХАМАСу, і чи братимуть у процесі участь американські сили. Досі ХАМАС відмовлявся від роззброєння, яке є одним з ключових пунктів плану лідера США щодо перемир'я в Секторі Гази.

13 жовтня бойовики звільнили 20 живих ізраїльських заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року, та повернули тіла чотирьох загиблих, але досі утримують 24 тіл, що ускладнює подальший мирний процес. Ізраїль у відповідь обмежив постачання допомоги в Газу та відмовився відкрити кордон в районі Рафах, посилаючись на невиконання ХАМАСом зобов'язань.

Позасудові страти "колаборантів" у Газі

Як пише AFP 14 жовтня, в мережі з'явилися відео публічних страт терористами ХАМАСу вісьмох чоловіків, які, за твердженням угрупування, є "колаборантами". За даними агенції, відео було оприлюднено пізно ввечері 13 жовтня на Telegram-каналі телеканалу "Аль-Акса", керованого ХАМАСом, з підписом: "Опір виконує смертний вирок низці колаборантів і злочинців у місті Газа". На кадрах видно, як озброєні люди рострілюють чоловіків з близької відстані на жвавій вулиці перед натовпом глядачів.

На страти вже відреагували правозахисники. Зокрема, "Незалежна комісія з прав людини" (ICHR), створена Палестинською адміністрацією в 1993 році, вимагає "припинити позасудові та свавільні страти в Секторі Гази". "Хвиля позасудових страт та поранень у ноги, що сталася після припинення вогню в Секторі Гази, не може бути виправдана за жодних обставин. Це правовий та моральний злочин, який вимагає негайного засудження та відповідальності", - йдеться у заяві.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

