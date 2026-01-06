Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туреччина та Азербайджан підписали довгострокову газову угоду терміном на 15 років.

Азербайджан постачатиме Туреччині щорічно протягом 15 років по 2,25 млрд кубометрів природного газу із родовища Апшерон, загалом це становитиме понад 33 млрд кубометрів.

Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає Укрінформ із посиланням на Haber 7.

"Ми підписали нову угоду з Азербайджаном на 33 мільярди кубічних метрів природного газу", - зазначив Байрактар.

За його словами, Туреччина отримуватиме 2,25 млрд кубометрів газу щорічно з родовища Апшерон у Каспійському морі впродовж 15 років. Ця угода почне діяти у 2029 році та триватиме до 2040-х років.

"Використовуючи нашу існуючу інфраструктуру, ми постачатимемо цей газ до Туреччини трубопроводом Баку-Тбілісі-Ерзурум", - повідомив міністр.

Він зазначив, що завдяки цим довгостроковим угодам та стратегії диверсифікації Туреччина забезпечила собі енергопостачання та продовжуватиме отримувати газ за конкурентними цінами.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,4208
  0,1266
 0,30
EUR
 1
 49,5136
  0,0658
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1111  0,12 0,29 42,6604  0,10 0,24
EUR 49,3778  0,11 0,22 50,0685  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4200  0,17 0,40 42,4500  0,16 0,38
EUR 49,5760  0,02 0,04 49,5985  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес