Туреччина та Азербайджан підписали довгострокову газову угоду терміном на 15 років.

Азербайджан постачатиме Туреччині щорічно протягом 15 років по 2,25 млрд кубометрів природного газу із родовища Апшерон, загалом це становитиме понад 33 млрд кубометрів.

Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає Укрінформ із посиланням на Haber 7.

"Ми підписали нову угоду з Азербайджаном на 33 мільярди кубічних метрів природного газу", - зазначив Байрактар.

За його словами, Туреччина отримуватиме 2,25 млрд кубометрів газу щорічно з родовища Апшерон у Каспійському морі впродовж 15 років. Ця угода почне діяти у 2029 році та триватиме до 2040-х років.

"Використовуючи нашу існуючу інфраструктуру, ми постачатимемо цей газ до Туреччини трубопроводом Баку-Тбілісі-Ерзурум", - повідомив міністр.

Він зазначив, що завдяки цим довгостроковим угодам та стратегії диверсифікації Туреччина забезпечила собі енергопостачання та продовжуватиме отримувати газ за конкурентними цінами.