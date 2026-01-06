Фінансові новини
Віцепрезидентка Венесуели змінила риторику й заявила про готовність співпрацювати зі США
13:23 05.01.2026 |
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес запросила американський уряд разом працювати над «програмою співпраці».
Ця програма, за словами Родрігес, буде спрямована на спільний розвиток у межах міжнародного права «задля зміцнення тривалого співіснування спільноти».
Віцепрезидентка зазначила, що Венесуела надаватиме пріоритет переходу до «збалансованих і поважних міжнародних відносин» зі США та країнами регіону.
«Президенте Дональде Трампе: наші народи й наш регіон заслуговують на мир і діалог, а не на війну. Це завжди було посланням президента Ніколаса Мадуро, і зараз це послання всієї Венесуели», - звернулась Родрігес до Трампа.
Раніше Трамп повідомляв, що Родрігес нібито приватно висловила готовність співпрацювати зі Сполученими Штатами, які, за словами Трампа, тимчасово «керуватимуть» Венесуелою.
Однак сама віцепрезидента тоді публічно відкинула цю пропозицію і висловила підтримку Мадуро. Після цього президент США пригрозив Родрігес, що її спіткає доля гірша за Мадуро, якщо вона не піде на домовленості з Вашингтоном.
Що сталось у Венесуелі?
Зранку 3 січня у столиці Венесуели, Каракасу, пролунали вибухи. Над містом літала авіація, а згодом у частині міста зникла електроенергія. Невдовзі Венесуела оголосила про військову агресію з боку Сполучених Штатів, у країні запровадили надзвичайний стан.
Президент США Дональд Трамп згодом заявив, що американські військові захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх із країни. За словами генеральної прокурорки США Пам Бонді, лідерові Венесуели висунуто звинувачення в незаконному обігу наркотиків та зброї.
Верховний Суд Венесуели постановив, що обов'язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес. За даними Reuters, станом на 3 січня вона перебувала в росії.
Міністерство закордонних справ України виступило з офіційною позицією щодо атаки США на Венесуелу й захоплення її лідера Ніколаса Мадуро, у якій не стало засуджувати ці події.
