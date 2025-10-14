Авторизация

Трамп: Над урегулюванням у Газі ще належить попрацювати

 

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що для нормалізації обстановки в Секторі Гази потрібно докласти ще зусиль.

"Усі 20 заручників повернулися і почуваються настільки добре, наскільки можна очікувати. Це велике полегшення, але роботу не завершено. Тіла загиблих, всупереч обіцянкам, не повернуто. Друга фаза починається просто зараз!" - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Трамп, а також лідери Катару, Єгипту і Туреччини 13 жовтня поставили підписи під угодою про врегулювання ситуації в Газі.

За даними місцевих ЗМІ, підписаний документ ґрунтується на раніше оприлюдненому мирному плані Трампа, який містить 20 пунктів і кілька етапів для їх виконання.

На першому етапі передбачалося негайне припинення вогню, звільнення заручників і палестинських в'язнів.

У понеділок рух ХАМАС звільнив 20 живих заручників і передав тіла чотирьох загиблих. Ізраїльська влада звільнила з в'язниць близько 2 тис. палестинських в'язнів. Однак тіла ще 24 заручників залишаються в анклаві. Влада Ізраїлю і члени родин ще 24 загиблих обвинувачують угруповання в тому, що воно порушує домовленості, оскільки не повертає останків ізраїльтян.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

