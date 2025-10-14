Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп: Над урегулюванням у Газі ще належить попрацювати
23:49 14.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що для нормалізації обстановки в Секторі Гази потрібно докласти ще зусиль.
"Усі 20 заручників повернулися і почуваються настільки добре, наскільки можна очікувати. Це велике полегшення, але роботу не завершено. Тіла загиблих, всупереч обіцянкам, не повернуто. Друга фаза починається просто зараз!" - написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Трамп, а також лідери Катару, Єгипту і Туреччини 13 жовтня поставили підписи під угодою про врегулювання ситуації в Газі.
За даними місцевих ЗМІ, підписаний документ ґрунтується на раніше оприлюдненому мирному плані Трампа, який містить 20 пунктів і кілька етапів для їх виконання.
На першому етапі передбачалося негайне припинення вогню, звільнення заручників і палестинських в'язнів.
У понеділок рух ХАМАС звільнив 20 живих заручників і передав тіла чотирьох загиблих. Ізраїльська влада звільнила з в'язниць близько 2 тис. палестинських в'язнів. Однак тіла ще 24 заручників залишаються в анклаві. Влада Ізраїлю і члени родин ще 24 загиблих обвинувачують угруповання в тому, що воно порушує домовленості, оскільки не повертає останків ізраїльтян.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk
ТОП-НОВИНИ
|Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
|Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення
|Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна - телемарафон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бессент: ми прагнемо співпрацювати з партнерами по G7, щоб посилити тиск на Росію
|Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk
|Трамп пригрозив Іспанії митами через низькі витрати на оборону
|Трамп погрожує роззброїти ХАМАС силою
|Трамп: Над урегулюванням у Газі ще належить попрацювати
|Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
Бізнес
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю
|Netflix додав відеоігри на «розумні» телевізори — можна грати в групах, зі смартфонами замість контролерів