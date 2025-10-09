Компанія Deloitte наконсультувала уряд Австралії на $290 000 з «галюцинаціями» ШІ та має повернути гроші

Міжнародна консалтингова фірма Deloitte частково відшкодувала уряду Австралії збитки через звіт вартістю 440 000 австралійських доларів (близько $290 000). Він містив вигадані дані та інші сліди ШІ.

Ймовірно, замовник послуги вартістю у сотні тисяч очікував більш ретельної та професійної роботи. Сенаторка від Лейбористської партії Дебора О'Ніл, котра брала участь у сенатському розслідуванні, каже, що компанія має "проблемі з людським інтелектом". Департамент зайнятості та трудових відносин (DEWR) підтвердив, що Deloitte поверне останній внесок за своїм контрактом. У грудні 2024 року відомство доручило фірмі переглянути системи автоматизації штрафів соціального забезпечення у разі невиконання зобов'язань шукачами роботи.

"У Deloitte проблема з людським інтелектом. Це було б смішно, якби не було так прикро. Часткове відшкодування здається частковим вибаченням за неякісну роботу. Будь-хто, хто хоче укласти контракт з цими фірмами, повинен запитати, хто саме виконує роботу, за яку вони платять, і чи має бути перевірена ця експертиза на відсутність використання штучного інтелекту. Можливо, замість великої консалтингової фірми, закупникам було б краще оформити підписку на ChatGPT", - зазначила О'Ніл.

Звіт вперше був опублікований 4 липня. Минулого тижня його наново завантажили на сайт DEWR після того, як у серпні видання Australian Financial Review повідомило про виявлення численних помилок, зокрема неправдивих посилань та цитат. Доктор Крістофер Радж з Сіднейського університету першим звернув увагу на помилки. Він заявив, що звіт містить "галюцинації" в наслідок заповнення моделлю штучного інтелекту прогалин у знаннях, невірні інтерпретації та просто вигадані твердження.

"Замість того, щоб просто замінити одне галюцинаційне фальшиве посилання на справжнє посилання, вони знов додали фальшиві посилання, і в новій версії їх близько десяти. Це свідчить, що початкове твердження, висловлене в основній частині звіту, не ґрунтувалося на жодному конкретному доказовому джерелі", - каже професор.

Речник DEWR висловився більш м'яко щодо нової версії звіту. За його словами, йдеться про невеликі виправлення.

"Компанія Deloitte провела незалежну перевірку та підтвердила, що деякі виноски та посилання були неправильними. Суть незалежного огляду зберігається, його рекомендації не змінюються".

В оновленому звіті Deloitte додала посилання на використання генеративного ШІ. Компанія зазначає, що частина звіту "включала використання ланцюжка інструментів на основі великої мовної моделі генеративного штучного інтелекту (ШІ) (Azure OpenAI GPT - 4o), ліцензованого DEWR та розміщеного на орендованій платформі Azure DEWR".