Фінансові новини
- |
- 07.10.25
- |
- 09:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Останній великий американський банк повністю згортає свій бізнес у Росії
08:56 07.10.2025 |
Американський Citibank, один із найбільших західних банків на російському ринку, повністю згортає залишки свого бізнесу у РФ. Про це пише The Moscow Times.
З 1 листопада російська "дочка" Citibank припиняє нарахування відсотків, а також обслуговування всіх накопичувальних і заощаджувальних рахунків.
Минулого року американський банк зупинив роботу дебетових карток, переводи через Систему швидких платежів Центробанку, зняття готівки в терміналах та оплату покупок через QR-коди. А в листопаді 2024 року закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів у Москві.
Citigroup ще у 2021 році планувала продати свій роздрібний бізнес у Росії, але після початку повномасштабної війни проти України вирішила фактично його ліквідувати.
З 2022 року обсяг виданих кредитів у РФ скоротився на 98%, а депозити фізичних та корпоративних клієнтів - у 90-150 разів.
Разом із Citibank свій бізнес у Росії скорочують і європейські банки. Raiffeisen минулого року припинив для більшості клієнтів перекази за кордон, а італійський UniCredit у жовтні цього року оголосив, що більше не прийматиме нових корпоративних клієнтів і суттєво підвищить тарифи.
Водночас продати свої російські "дочки" вдалося лише небагатьом банкам - зокрема, французькому Societe Generale, нідерландському ING та американському Goldman Sachs.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп розпорядився згорнути дипломатичні контакти з Венесуелою - NYT
|Останній великий американський банк повністю згортає свій бізнес у Росії
|Трамп заявив, що «майже» ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні
|Другий за потужністю НПЗ у Росії втратив 40% потужностей після ударів українських дронів, – Reuters
|Нідерланди внесуть 55 млн євро до Світового банку на підтримку України
|Словаччина передасть Україні машини для розмінування Bozena
Бізнес
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології