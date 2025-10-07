Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Останній великий американський банк повністю згортає свій бізнес у Росії

 

Американський Citibank, один із найбільших західних банків на російському ринку, повністю згортає залишки свого бізнесу у РФ. Про це пише The Moscow Times.

З 1 листопада російська "дочка" Citibank припиняє нарахування відсотків, а також обслуговування всіх накопичувальних і заощаджувальних рахунків.

Минулого року американський банк зупинив роботу дебетових карток, переводи через Систему швидких платежів Центробанку, зняття готівки в терміналах та оплату покупок через QR-коди. А в листопаді 2024 року закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів у Москві.

Citigroup ще у 2021 році планувала продати свій роздрібний бізнес у Росії, але після початку повномасштабної війни проти України вирішила фактично його ліквідувати.

З 2022 року обсяг виданих кредитів у РФ скоротився на 98%, а депозити фізичних та корпоративних клієнтів - у 90-150 разів.

Разом із Citibank свій бізнес у Росії скорочують і європейські банки. Raiffeisen минулого року припинив для більшості клієнтів перекази за кордон, а італійський UniCredit у жовтні цього року оголосив, що більше не прийматиме нових корпоративних клієнтів і суттєво підвищить тарифи.

Водночас продати свої російські "дочки" вдалося лише небагатьом банкам - зокрема, французькому Societe Generale, нідерландському ING та американському Goldman Sachs.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3409
  0,1123
 0,27
EUR
 1
 48,2696
  0,1122
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,06 0,15 41,3000  0,06 0,15
EUR 48,2900  0,22 0,45 48,3200  0,22 0,45

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес