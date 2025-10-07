Останній великий американський банк повністю згортає свій бізнес у Росії

Американський Citibank, один із найбільших західних банків на російському ринку, повністю згортає залишки свого бізнесу у РФ. Про це пише The Moscow Times.

З 1 листопада російська "дочка" Citibank припиняє нарахування відсотків, а також обслуговування всіх накопичувальних і заощаджувальних рахунків.

Минулого року американський банк зупинив роботу дебетових карток, переводи через Систему швидких платежів Центробанку, зняття готівки в терміналах та оплату покупок через QR-коди. А в листопаді 2024 року закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів у Москві.

Citigroup ще у 2021 році планувала продати свій роздрібний бізнес у Росії, але після початку повномасштабної війни проти України вирішила фактично його ліквідувати.

З 2022 року обсяг виданих кредитів у РФ скоротився на 98%, а депозити фізичних та корпоративних клієнтів - у 90-150 разів.

Разом із Citibank свій бізнес у Росії скорочують і європейські банки. Raiffeisen минулого року припинив для більшості клієнтів перекази за кордон, а італійський UniCredit у жовтні цього року оголосив, що більше не прийматиме нових корпоративних клієнтів і суттєво підвищить тарифи.

Водночас продати свої російські "дочки" вдалося лише небагатьом банкам - зокрема, французькому Societe Generale, нідерландському ING та американському Goldman Sachs.