Експорт російської нафти з західних портів у вересні зріс на чверть

Відвантаження нафти із західних портів рф у вересні 2025 року зросли на 0,5 млн барелів на добу (б/д) до серпня, до рекордних 2,5 млн б/д на тлі позапланових ремонтів НПЗ, за даними трьох джерел у галузі й розрахунках Reuters.

У подобовому вираженні зростання експорту нафти сортів Urals, KEBCO й Siberian Light з приморська, усть-луги й новоросійська у вересні становило 25% до рівня серпня, за підрахунками Reuters.

росії довелося кілька разів коригувати програму відвантажень вересня з появою додаткових ресурсів сировини через зупинки НПЗ після атак дронів, внаслідок чого експорт і транзит нафти через три основні порти зріс на 0,6 млн б/д до початкового плану.

За оцінкою джерел Reuters, у вересні потужності, що вибувають, на НПЗ рф оновили рекорд серпня і виявилися приблизно в 1,5 раза вищими, ніж за аналогічний період минулого року, що звільнило додаткові обсяги нафти для експорту.

Серед цілей для атак безпілотних літальних апаратів (БпЛА) опинилися порти «приморськ», «новоросійськ» і система магістральних нафтопроводів «транснєфті».

Так, 12 вересня два судна й частина інфраструктури приморська постраждали внаслідок удару БпЛА. Після цього термінал швидко відновив роботу, проте два танкери класу Aframax - Kusto й Cai Yun - досі стоять на якорі біля порту.

Чорноморський новоросійськ зазнав атаки дронів 24 вересня.

У серпні БпЛА завдали удару по нафтоперекачувальній станції «унеча» у брянській області - ключовому об'єкту, що забезпечує постачання сировини в усть-лугу.

Проте рф вдалося оперативно надолужити відставання від експортних планів, зазначають джерела.