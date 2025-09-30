Фінансові новини
Нетаньягу запевнив, що не дав згоди на Палестинську державу, прийнявши мирний план Трампа
12:52 30.09.2025 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запевнив, що не погоджувався на створення Палестинської держави, підтримавши мирний план президента США.
Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить The Guardian.
Коментуючи мирний план Дональда Трампа для припинення війни у секторі Гази та згоду Ізраїлю, Нетаньягу підкреслив, що не погоджувався на визнання Палестинської держави, і цього немає у тексті плану з 20 пунктів.
"Одну річ ми заявили твердо: що ми рішуче проти Палестинської держави. Президент Трамп також сказав про це, і казав, що розуміє нашу позицію. Він також заявив з трибуни ООН, що такий крок став би винагородою за терор і створенням небезпеки для Ізраїлю. І, звісно, ми на це не погодимося", - сказав прем'єр Ізраїлю.
В цілому ж він підтвердив згоду на план Трампа і сказав, що вважає результат своєї поїздки до США перемогою.
"Це був історичний візит. Замість того, щоб ХАМАС вдалося ізолювати нас, ми розвернули ситуацію та ізолювали ХАМАС. Тепер увесь світ, включно з арабським і мусульманським світом, буде тиснути на ХАМАС, щоб вони прийняли умови, які ми підготували разом з президентом Трампом: щоб усіх наших викрадених людей повернули, і живих і мертвих, а Армія оборони Ізраїлю залишиться на більшості територій", - заявив Нетаньягу.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.
Трамп заявив, що Ізраїль та низка країн Близького Сходу підтримали запропонований ним план.
