Біля узбережжя Британії запропонували збудувати найбільшу у світі припливну електростанцію

Архітекторка Джулія Барфілд, яка спроєктувала знамените оглядове колесо "Лондонське око", запропонувала збудувати найбільшу у світі припливну електростанцію, що охопить 14 миль (понад 22 км) узбережжя Сомерсету в Бристольській затоці, пише The Guardian.

Проєкт попередньо оцінюється у 11 мільярдів фунтів стерлінгів. Він передбачає будівництво гігантської дуги від Майнхеда до Вотчета зі 125 підводними турбінами, які використовуватимуть силу другого за висотою припливу у світі.

Біля узбережжя Британії запропонували збудувати найбільшу у світі припливну електростанцію

Стверджується, що максимальна потужність станції - 2,5 гігавати, що майже дорівнює розташованій поруч атомній електростанції Hinkley Point C.

На верхній частині дамби планують прокласти доріжку для пішоходів і велосипедистів, створити марину для водних видів спорту, відкритий басейн і оглядову вежу.

Усередині конструкції можуть розмістити дата-центри - морська вода забезпечить дешеве охолодження.

Голова консорціуму Ейдан Клегг каже, що інвестори готові фінансувати проєкт, але чекають на підтримку уряду Великої Британії. "Нам потрібно, щоб до цього поставилися серйозно. Це не гіпотетична ідея - у нас є міцний план", - сказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Британія
 

