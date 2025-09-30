Білий дім оприлюднив план для припинення війни в Секторі Гази. Нетаньягу погодився

Білий дім представив план із 20 пунктів, який передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників протягом 72 годин після того, як ХАМАС та Ізраїль погодяться на угоду.

Про це пишуть New York Times та Washington Post.

Пропозиція передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із Сектору Гази, який повинен стати «дерадикалізованою зоною, що не становитиме загрози для своїх сусідів».

Протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем цієї угоди ХАМАС повинен буде повернути усіх живих заручників та тіла померлих. Ізраїль звільнить 250 ув'язнених бойовиків, які відбувають довічне покарання, а також 1700 жителів Сектору Гази, яких було затримано після 7 жовтня 2023 року.

Членам ХАМАСу, які зобов'яжуться мирно співіснувати з Ізраїлем і передадуть або знищать свою зброю, буде надана амністія, а бойовикам, які забажають залишити палестинський анклав, буде надано безпечний проїзд до інших країн.

Передбачається, що палестинський анклав управлятиметься перехідним технократичним Палестинським комітетом, який відповідатиме за надання щоденних державних послуг жителям.

До цього комітету входитимуть кваліфіковані палестинські управлінці та міжнародні експерти, а діятиме він під наглядом та контролем нового міжнародного перехідного органу - «Ради миру», яку очолюватиме президент США Дональд Трамп. Зазначається, що в «Раді миру» братиме участь також колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та інші члени й глави держав, яких оголосять пізніше.

За концепцією, Палестинський комітет діятиме до того часу, поки Палестинська національна адміністрація не завершить свою програму реформ та не поверне собі контроль над Сектором Гази. ХАМАС та інші угруповання повинні погодитися відійти від управління.

Планується створити спеціальну економічну зону з пільговими тарифами, які будуть узгоджені з країнами-учасницями.

Сполучені Штати також обіцяють співпрацювати з арабськими та міжнародними партнерами для створення тимчасових Міжнародних стабілізаційних сил (МСС), які навчатимуть палестинську поліцію.

Крім того, Білий дім пропонує запровадити «процес міжконфесійного діалогу, заснований на цінностях толерантності та мирного співіснування, щоб спробувати змінити менталітет та наративи палестинців та ізраїльтян», підкресливши для них переваги від миру.

Після схвалення угоди до Сектору Гази спрямують «повний обсяг допомоги», включно з відновленням інфраструктури, лікарень та пекарень, а також завезуть обладнання для розчищення завалів.

Завезення та розподіл гуманітарної допомоги відбуватиметься через Організацію Об'єднаних Націй та її агентства, Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також інші міжнародні установи, які не пов'язані з жодною зі сторін.

Трамп, виступаючи разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі, назвав 29 вересня «потенційно одним із найвеличніших днів в історії цивілізації». Прем'єр Ізраїлю підтримав пропозицію Білого дому, додавши, що це крок допоможе «кардинальному просуванню миру на Близькому Сході»

Однак залишається незрозумілим, чи погодиться на цю угоду ХАМАС, оскільки вона призведе до його роззброєння та вигнання з Сектору Гази. За словами Трампа, якщо ХАМАС не погодиться, Білий дім надасть Ізраїлю «повну підтримку у виконанні того, що потрібно зробити».

Представник ХАМАСу в інтерв'ю телеканалу Alaraby заявив, що угруповання розгляне «будь-яку пропозицію, яка не суперечить інтересам палестинців».