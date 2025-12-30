Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Axis вимагає від Гвінеї $28,9 млрд за відкликання ліцензії на видобуток бокситів

Axis International вимагає від уряду Гвінеї компенсації у щонайменше $28,9 млрд у зв'язку з відкликанням ліцензії на експлуатацію бокситової копальні в цій країні, повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії.

Axis, що базується в ОАЕ, направила відповідний позов до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID) Світового банку.

Гвінея, яка володіє найбільшими у світі запасами бокситів, за останній рік значно посилила заходи державного контролю над гірничодобувним сектором, анулювавши та перерозподіливши деякі дозволи для збільшення держприбутків і розширення місцевої переробки.

Ці дії, реалізовані після приходу до влади уряду під керівництвом організатора військового перевороту і нинішнього голови Національного комітету примирення і розвитку Гвінеї Мамаді Думбуя, призвели до порушення цілої низки арбітражних позовів, зокрема з боку Nomad Bauxite Corporation і Nimba Investment.

"Якщо Гвінея не виплатить компенсацію або відмовиться брати участь у процесі, вона може втратити підтримку донорів і доступ до фінансових ринків", - йдеться в повідомленні Axis.

Axis International володіє 85% акцій гвінейської компанії Axis Minerals Resources, що володіє правами на бокситовий рудник у префектурі Боффа. Ліцензію Axis на експлуатацію рудника було анульовано в травні 2025 року.

Уряд Гвінеї заявляє, що рудник не працює або не експлуатується повною мірою. Компанія наполягає, що об'єкт використовується в належному обсязі та забезпечує можливість заробітку для тисяч працівників. За даними Axis, у 2024 році на копальні було видобуто 18 млн тонн бокситів, що зробило його другим за величиною джерелом експорту бокситової руди в Гвінеї.

"Гвінея несе відповідальність за всю суму збитку, заподіяного її умисними незаконними діями, - сказав адвокат Axis International Гунджан Шарма. - Це як мінімум $28,9 млрд". У заяві компанії наголошується, що сума збитку була розрахована, виходячи із "доведених запасів", які вона оцінює в понад 800 млн тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2179
  0,2848
 0,68
EUR
 1
 49,6525
  0,2260
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9367  0,11 0,27 42,5000  0,13 0,30
EUR 49,4415  0,13 0,27 50,1078  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3200  0,12 0,28 42,3500  0,04 0,09
EUR 49,8275  0,00 0,00 49,8500  0,00 0,00

