Axis вимагає від Гвінеї $28,9 млрд за відкликання ліцензії на видобуток бокситів
16:18 29.12.2025 |
Axis International вимагає від уряду Гвінеї компенсації у щонайменше $28,9 млрд у зв'язку з відкликанням ліцензії на експлуатацію бокситової копальні в цій країні, повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії.
Axis, що базується в ОАЕ, направила відповідний позов до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID) Світового банку.
Гвінея, яка володіє найбільшими у світі запасами бокситів, за останній рік значно посилила заходи державного контролю над гірничодобувним сектором, анулювавши та перерозподіливши деякі дозволи для збільшення держприбутків і розширення місцевої переробки.
Ці дії, реалізовані після приходу до влади уряду під керівництвом організатора військового перевороту і нинішнього голови Національного комітету примирення і розвитку Гвінеї Мамаді Думбуя, призвели до порушення цілої низки арбітражних позовів, зокрема з боку Nomad Bauxite Corporation і Nimba Investment.
"Якщо Гвінея не виплатить компенсацію або відмовиться брати участь у процесі, вона може втратити підтримку донорів і доступ до фінансових ринків", - йдеться в повідомленні Axis.
Axis International володіє 85% акцій гвінейської компанії Axis Minerals Resources, що володіє правами на бокситовий рудник у префектурі Боффа. Ліцензію Axis на експлуатацію рудника було анульовано в травні 2025 року.
Уряд Гвінеї заявляє, що рудник не працює або не експлуатується повною мірою. Компанія наполягає, що об'єкт використовується в належному обсязі та забезпечує можливість заробітку для тисяч працівників. За даними Axis, у 2024 році на копальні було видобуто 18 млн тонн бокситів, що зробило його другим за величиною джерелом експорту бокситової руди в Гвінеї.
"Гвінея несе відповідальність за всю суму збитку, заподіяного її умисними незаконними діями, - сказав адвокат Axis International Гунджан Шарма. - Це як мінімум $28,9 млрд". У заяві компанії наголошується, що сума збитку була розрахована, виходячи із "доведених запасів", які вона оцінює в понад 800 млн тонн.
ТЕГИ
