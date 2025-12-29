Авторизация

Прибутки швидко падають: китайська промисловість зіткнулася з проблемами

В Китаї значно пришвидшилися темпи падіння прибутків промислових компаній, що показало хиткість відновлення китайської економіки. Слабкий внутрішній попит в країні перекрив експортні надходження.

Зазначається, що прибутки китайських компаній в листопаді 2025 року показали найшвидші темпи падіння за весь рік. Держстат КНР (NBS) у звіті, опублікованому 27 грудня, визнав падіння прибутків компаній на 13,1% у річному вимірі - і це після того, як у жовтні прибутки скоротилися на 5,5%.

Падіння прибутків компаній відбулося попри те, що китайські економісти очікували зростання через гарні показники товарного експорту. Паралельно в Китаї йде дефляція цін виробників. Все це зберігає сильний тиск на китайську владу, яка змушена шукати шляхи для посилення споживання з боку домогосподарств - воно залишається хронічно слабким.

Китайські експерти зберігають обережний оптимізм, попри те, що спостерігається загальне охолодження економічної активності в четвертому кварталі. Сподівання ґрунтуються на скороченні інвестицій, посилення конкуренції та заробітках на експорті.

Загалом 2025 рік став одним з найгірших для промислових прибутків Китаю, оскільки за 11 місяців року річне зростання через результати листопаду склало 0,1%. За підсумками жовтня в річному вимірі зростання прибутків промисловості Китаю складало 1,9%.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

