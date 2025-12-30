Авторизация

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Українська сторона зацікавлена в отриманні репарацій з боку РФ, але американська сторона прагне називати повоєнне фінансування відновлення України російським коштом компенсацією, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками перемовин з президентом США Дональдом Трампом у неділю у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США).


"Передусім ми зацікавлені, щоб Росія віддала нам гроші і щоб це були репарації. Американці це називають не репарацією, а компенсацією, тому що я думаю, що їм не дуже подобається слово репарація, скажу чесно. Але для нас важливо отримати гроші, щоб відновити нашу державу", - сказав Зеленський журналістам у понеділок, коментуючи заяву Трампа, що РФ нібито зацікавлена в успішній Україні і готова допомагати відновленню, і відповідаючи на запитання, чи йшлося про російські репарації Україні після завершення війни під час перемовин з президентом США.


"І репараційні кредити... ми це вже все вирішили з європейцями. Бо більшість заморожених активів саме там. Я радий, що вони підтримали нашу позицію. Перші 100 мільярдів (вірогідно, мається на увазі $100 млрд, які приблизно еквівалентні EUR90 млрд - розміру схваленого Радою ЄС репараційного кредиту, який буде наданий Україні протягом 2026-27 років - ІФ-У) ми отримаємо в найближчі два роки однаковими траншами", - розповів президент України.


"Якщо не буде війни - і дай Бог, щоб не було війни - ми ці гроші будемо витрачати на відновлення нашої держави. Якщо нам прийдеться захищатись, то є за що купувати цей захист", - додав Зеленський.


Як повідомлялося, 18 грудня саміт лідерів ЄС схвалив надання Україні фінансової підтримки в розмірі EUR90 млрд у 2026-2027 рр. Україна отримає безвідсотковий кредит за рахунок позики, забезпеченої бюджетом Євросоюзу. Тобто лідери ЄС так і не змогли узгодити надання "репараційного кредиту" з використанням заморожених російських активів. Випуск спільного боргу ЄС потребує одностайного схвалення всіх 27 держав-членів. Угорщина, Словаччина та Чехія отримали звільнення від зобов'язань, щоб уникнути вето.

Раніше проти надання Україні "репараційного кредиту" виступав прем'єр Бельгії Барт де Вевер. Розташований у Брюсселі депозитарій Euroclear заявляв про готовність судитися з ЄС, якщо заморожені активи РФ передадуть Україні.

Володимир Путін 19 грудня назвав ініціативу "репараційного кредиту" для України "грабунком" і пригрозив країнам ЄС судовими діями. Він також стверджує, що використання заморожених активів РФ нібито може мати серйозні наслідки і пообіцяв захищати інтереси країни-агресора.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

