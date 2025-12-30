Фінансові новини
- 30.12.25
- 12:04
- RSS
- мапа сайту
Зеленський розповів про зміст економічного документа із США
14:21 29.12.2025
Президент Володимир Зеленський розповів про економічний документ щодо післявоєнного відновлення та розвитку України, розроблений разом зі США.
Про це він сказав в онлайн-спілкуванні зі ЗМІ під час повернення до Європи, передає "Європейська правда".
Говорячи про теми обговорень з президентом США Дональдом Трампом, Зеленський згадав про Prosperity Package, тобто пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення війни.
"Такий економічний пакет. І це входження американського бізнесу. Це спеціальні умови для розвитку і відновлення України. І це розробка угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами Америки", - сказав він.
За словами Зеленського, президент Сполучених Штатів це підтвердив.
Він також висловив сподівання на участь "коаліції рішучих" у відновленні.
Президент Володимир Зеленський раніше розкрив, що у межах "мирного плану" обговорюють великий блок щодо відновлення України, де йдеться про залучення 700-800 млрд доларів.
