Зеленський розповів про зміст економічного документа із США

Президент Володимир Зеленський розповів про економічний документ щодо післявоєнного відновлення та розвитку України, розроблений разом зі США.

Про це він сказав в онлайн-спілкуванні зі ЗМІ під час повернення до Європи, передає "Європейська правда".

Говорячи про теми обговорень з президентом США Дональдом Трампом, Зеленський згадав про Prosperity Package, тобто пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення війни.

"Такий економічний пакет. І це входження американського бізнесу. Це спеціальні умови для розвитку і відновлення України. І це розробка угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами Америки", - сказав він.

За словами Зеленського, президент Сполучених Штатів це підтвердив.

Він також висловив сподівання на участь "коаліції рішучих" у відновленні.

Президент Володимир Зеленський раніше розкрив, що у межах "мирного плану" обговорюють великий блок щодо відновлення України, де йдеться про залучення 700-800 млрд доларів.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2179
  0,2848
 0,68
EUR
 1
 49,6525
  0,2260
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9367  0,11 0,27 42,5000  0,13 0,30
EUR 49,4415  0,13 0,27 50,1078  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3200  0,12 0,28 42,3500  0,04 0,09
EUR 49,8275  0,00 0,00 49,8500  0,00 0,00

