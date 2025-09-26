Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп позитивно налаштований на продаж Туреччині F-35, F-16 і систем ППО Patriot

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий обговорювати можливість продажу Туреччині сучасних літаків F-35, а також літаків F-16 та систем протиповітряної оборони Patriot, натякнувши, що рішення вже назріло.

Про це він сказав у четвер під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми збираємося обговорити (продаж - ред.) систем Patriot, які є найкращими системами. Ми збираємося також обговорити F-35. Ми говоритимемо про всі ці речі... І я думаю, він (Ердоган - ред.) матиме успіх у купівлі того, що хоче купити», - сказав президент США на початку зустрічі.

Він уточнив, що переговори з цих питань ще не розпочалися. Водночас Трамп додав, що, крім F-35, обговорюватиметься також можливість продажу Туреччині літаків F-16 «у гарному стані». Він зазначив, що рішення зрештою буде прийняте.

Як повідомляв Укрінформ, за президентства Джо Байдена Сполучені Штати відмовили Туреччині у купівлі новітніх літаків F-35 через її рішення придбати російські системи ППО С-400.

Улітку посол США в Туреччині висловив сподівання, що проблему вдасться вирішити вже цього року.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,02 0,05 41,5100  0,03 0,07
EUR 48,4750  0,19 0,39 48,5100  0,18 0,36

