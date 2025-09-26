Трамп позитивно налаштований на продаж Туреччині F-35, F-16 і систем ППО Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий обговорювати можливість продажу Туреччині сучасних літаків F-35, а також літаків F-16 та систем протиповітряної оборони Patriot, натякнувши, що рішення вже назріло.

Про це він сказав у четвер під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми збираємося обговорити (продаж - ред.) систем Patriot, які є найкращими системами. Ми збираємося також обговорити F-35. Ми говоритимемо про всі ці речі... І я думаю, він (Ердоган - ред.) матиме успіх у купівлі того, що хоче купити», - сказав президент США на початку зустрічі.

Він уточнив, що переговори з цих питань ще не розпочалися. Водночас Трамп додав, що, крім F-35, обговорюватиметься також можливість продажу Туреччині літаків F-16 «у гарному стані». Він зазначив, що рішення зрештою буде прийняте.

Як повідомляв Укрінформ, за президентства Джо Байдена Сполучені Штати відмовили Туреччині у купівлі новітніх літаків F-35 через її рішення придбати російські системи ППО С-400.

Улітку посол США в Туреччині висловив сподівання, що проблему вдасться вирішити вже цього року.