Трамп допустив скасування санкцій проти Туреччини

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що може скасувати санкції проти турецької оборонної промисловості.

«Може бути дуже скоро. Якщо у нас буде хороша зустріч, майже одразу», - сказав Трамп журналістам перед зустріччю з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом у Білому домі.

У 2020 році адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти турецької оборонної промисловості через укладення багатомільярдного контракту на закупівлю російської протиракетної системи С-400. Вони спрямовані проти Управління оборонної промисловості Туреччини (SSB) і забороняють будь-які ліцензії на експорт до цієї організації з боку США. Туреччина також була виключена з програми винищувачів F-35 під керівництвом США.

Туреччина підписала угоду з Росією про закупівлю С-400 в 2017 році, вказуючи, що російська система потрібна з міркувань безпеки.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

