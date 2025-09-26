Фінансові новини
26.09.25
- 00:19
RSS
мапа сайту
Трамп попросив Ердогана не купувати російську нафту
23:52 25.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп сказав, що хотів би, аби Туреччина не купувала нафту в Росії, яка здійснює повномасштабну агресію проти України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі в четвер.
Трамп під час відкритої частини зустрічі сказав, що вважає турецького лідера своїм давнім другом, та позитивно висловився про співпрацю Анкари та Вашингтона в питанні торгівлі.
"Але я хотів би, щоб він (Ердоган. - Ред.) припинив купувати нафту в Росії, поки Росія продовжує це безчинство проти України. Вони воювали, втратили мільйони життів і за що? Ганьба", - додав він.
Американський президент укотре повторив, що через війну проти України російська економіка "цілковито жахлива", а РФ "убиває багато людей без необхідності".
"Стільки людей гинуть ні за що. Він має зупинитись. Путін має зупинитись", - сказав Трамп.
