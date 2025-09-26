Перші «непрямі» парламентські вибори в Сирії після Асада

Після більш ніж чотирьох десятиліть диктатури і десятиліття жорстокої громадянської війни на початку жовтня Сирія проведе свої перші вибори. Вже зараз стає очевидним, що процес обрання нового сирійського парламенту не є простим і приховує в собі численні суперечності - насамперед з огляду на те, що ці вибори не будуть нормальним демократичним волевиявленням народу.

Не всі сирійці матимуть право взяти участь у цих виборах, також не буде жодних політичних партій чи виборчих плакатів. Замість прямого голосування безпосередньо виборцями, голоси віддаватимуться колегіями виборців. Саме тому перші вибори в країні з часу падіння диктатури Башара Асада називають "непрямими".

У перехідному уряді Сирії наприкінці червня пояснили неможливість проведення виборів у традиційному форматі тим, що мільйони сирійців досі є внутрішньо переміщеними особами або біженцями за кордоном, а також браком офіційних документів та нестабільністю правової структури.

З цієї причини процес обрання нової Народної ради Сирії відбуватиметься у кілька етапів. У червні сирійський перехідний уряд безпосередньо призначив Верховний комітет з виборів у складі одинадцяти членів, який має здійснювати нагляд за виборчим процесом.

Виборча колегія обере дві третини парламенту

Верховний комітет, у свою чергу, організував так звані виборчі підкомітети у 62 виборчих округах Сирії, які було створено відповідно до чисельності населення. У кожному окрузі буде призначено від 30 до 50 осіб, які сформують "колегії виборців", завданням яких і буде обрання членів парламенту.

При призначенні цих осіб підкомітети мають враховувати різні характеристики, включаючи кваліфікацію кандидатів, наприклад, університетські ступені та професії, "соціальний вплив" - тобто це мають бути люди, які є активними та відомими у своїх громадах. Також має бути враховано такий фактор як різноманітність - зокрема, до колегій мають включити переміщених осіб, людей з інвалідністю та колишніх ув'язнених, а 20 відсотків членів виборчих колегій повинні становити жінки.

Очікується, що після відбору вся колегія виборців по всій Сирії складатиметься з шести-семи тисяч осіб. Нарешті, в день виборів колегія виборців обиратиме зі свого складу 121 члена нового сирійського парламенту із загальної чисельності у 210 місць.

Застереження щодо влади президента

Виборчий процес у Сирії нещодавно вже відкладали. Чиновники пояснили це тим, що занадто багато кандидатів захотіли стати членами колегії виборців.

Спочатку передбачалося, що колегії виборців оберуть 140 депутатів. Однак потім голосування було відкладено в кількох частинах Сирії, а саме в регіоні Ес-Сувейда, де домінує сирійська друзька меншина, і в регіонах Ракка і Хасака, які контролюються сирійською курдською меншиною. Як наслідок, близько 19 парламентських мандатів поки що залишаться вакантними.

Згідно з позицією сирійського перехідного уряду, вибори в цих районах відклали нібито з міркувань безпеки. Адже в останні місяці в цих районах відбуваються міжобщинні та міжконфесійні сутички, внаслідок яких загинули тисячі людей. Насправді, однак, вибори були відкладені передусім тому, що сирійський уряд не контролює ці райони - вони перебувають під контролем друзів і курдів.

Після завершення виборчого процесу в новому парламенті буде призначено 70 депутатів - і це зробить безпосередньо тимчасовий президент країни Ахмед аш-Шараа, лідер ісламістського сунітського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", бойовики якого в грудні минулого року повалили режим тодішнього диктатора Башара Асада.

Суперечності та конфлікти

Попри всю критику щодо недотримання демократичних стандартів, цей виборчий процес має і позитивні аспекти, написав на початку вересня Хаїд Хаїд, експерт з Сирії базованого в Парижі аналітичного центру Arab Reform Initiative. "На папері виборчий процес приносить скромні, але значні поліпшення", - зазначив він. За його словами, це пов'язано з тим, що зараз існує "кілька етапів консультацій, механізми призначення і заходи для збільшення участі жінок". Окрім того, для моніторингу процесу були запрошені міжнародні спостерігачі. Однак виборчий процес також є вразливим до можливих маніпуляцій, попереджає Хаїд.

Повідомлення ЗМІ з самої країни вказують на те, що багато сирійців, очевидно, також вважають, що прямі вибори наразі є неможливими. Опитування, проведене з середини липня до середини серпня "Арабським центром досліджень і політики", що базується в Катарі, показало, що 57 відсотків з майже 4000 опитаних сирійців позитивно оцінили політичну ситуацію в країні.Однак інші сирійці налаштовані набагато критичніше, описуючи жорстко керований виборчий процес як "фарс" й спробу легітимізувати перехідний уряд без реального прагнення до справжнього консенсусу чи демократії.

Одними з найголосніших критиків цих виборів є представники сирійських меншин. Протягом останніх тижнів представники різних меншин публікували листи і заяви, в яких критикували процес і називали його нелегітимним. На початку цього тижня 14 різних груп сирійського громадянського суспільства також опублікували документ, в якому рекомендували внести зміни до виборчого процесу. На їхнє переконання, президент Аш-Шараа просто має занадто великий контроль над виборчим процесом і Народною радою, яка буде сформована в результаті виборів.

Наприклад, згідно з перехідною конституцією Сирії, президентські укази можуть бути скасовані парламентом лише більшістю у дві третини голосів. Ось чому 70 депутатів, яких безпосередньо призначить аш-Шараа, мають таке велике значення. Зрештою, якщо вони представлятимуть лише його інтереси - що не можна виключати, враховуючи, що саме він їх призначить - то в парламенті буде дуже важко коли-небудь досягти більшості у дві третини голосів проти волі президента.

Але загалом значення самого факту обрання нового парламенту важко переоцінити. Його основним завданням буде перегляд низки старих законів, ухвалення нових законів для відкриття країни для зовнішнього світу, розробка нової конституції і, нарешті, підготовка до прямих парламентських виборів, які мають відбутися протягом наступних трьох-п'яти років.