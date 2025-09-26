Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорські винищувачі перехопили біля Латвії 5 російських літаків

 

Угорські винищувачі перехопили п'ять російських літаків поблизу повітряного простору Латвії, повідомило командування Повітряних сил НАТО.

"Два угорські винищувачі Gripen 25 вересня піднялися з авіабази Шяуляй (Литва) на перехоплення російських літаків - Су-30, Су-35 та трьох МіГ-31, які пролітали поблизу повітряного простору Латвії", - йдеться у повідомленні у соціальній мережі Х у четвер.

"Угорщина продемонструвала відданість Альянсу у справі захисту та безпеки Балтійського регіону й східного флангу", - зазначено у дописі НАТО.

Раніше повідомлялося, що 24 вересня в розпізнавальній зоні протиповітряної оборони Аляски, виявили чотири російські військові літаки, для супроводу яких були підняті в небо 4 винищувачі F-16. Минулого тижня три військові літаки Росії МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, що спровокувало дискусію в межах НАТО про те, якою має бути відповідь на подібні інциденти.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,02 0,05 41,5100  0,03 0,07
EUR 48,4750  0,19 0,39 48,5100  0,18 0,36

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес