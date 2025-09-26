Угорські винищувачі перехопили біля Латвії 5 російських літаків

Угорські винищувачі перехопили п'ять російських літаків поблизу повітряного простору Латвії, повідомило командування Повітряних сил НАТО.

"Два угорські винищувачі Gripen 25 вересня піднялися з авіабази Шяуляй (Литва) на перехоплення російських літаків - Су-30, Су-35 та трьох МіГ-31, які пролітали поблизу повітряного простору Латвії", - йдеться у повідомленні у соціальній мережі Х у четвер.

"Угорщина продемонструвала відданість Альянсу у справі захисту та безпеки Балтійського регіону й східного флангу", - зазначено у дописі НАТО.

Раніше повідомлялося, що 24 вересня в розпізнавальній зоні протиповітряної оборони Аляски, виявили чотири російські військові літаки, для супроводу яких були підняті в небо 4 винищувачі F-16. Минулого тижня три військові літаки Росії МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, що спровокувало дискусію в межах НАТО про те, якою має бути відповідь на подібні інциденти.