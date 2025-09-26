Світовий борг досяг рекордних 338 трильйонів доларів

Глобальний борг досяг рекордного рівня 337,7 трильйонів доларів на кінець другого кварталу, що було спричинено пом'якшенням глобальних фінансових умов, ослабленням долара США та більш поступливою позицією основних центральних банків.

Про це повідомляє Reuters.

Інститут міжнародних фінансів (IIF), торгова група фінансових послуг, заявив, що глобальний борг зріс на понад 21 трильйон доларів у першій половині 2025 року до 337,7 трильйона доларів.

Китай, Франція, США, Німеччина, Велика Британія та Японія зафіксували найбільше зростання рівня боргу в доларах США, хоча частково це було пов'язано зі слабшанням долара, як встановив IIF.

З початку року американська валюта ослабла на 9,75% щодо кошика валют основних торговельних партнерів.

"Масштаби цього зростання були порівнянні зі зростанням, яке спостерігалося у другому півріччі 2020 року, коли політичні заходи, пов'язані з пандемією, призвели до безпрецедентного накопичення глобального боргу", - зазначив IIF у своєму звіті Global Debt Monitor.

Якщо подивитися на співвідношення боргу до ВВП - показник спроможності погасити борг у порівнянні з виробленою продукцією - то найрізкіше зростання спостерігалося в Канаді, Китаї, Саудівській Аравії та Польщі. Згідно з доповіддю, це співвідношення знизилося в Ірландії, Японії та Норвегії.

Загальний борг країн, що розвиваються, у другому кварталі зріс на 3,4 трлн доларів до рекордного рівня понад 109 трлн доларів.

Як зазначають у IIF, зростання боргу відбувається переважно за рахунок державного боргу, який різко зріс у країнах G7 та Китаї.