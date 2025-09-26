Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 00:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світовий борг досяг рекордних 338 трильйонів доларів
23:22 25.09.2025 |
Глобальний борг досяг рекордного рівня 337,7 трильйонів доларів на кінець другого кварталу, що було спричинено пом'якшенням глобальних фінансових умов, ослабленням долара США та більш поступливою позицією основних центральних банків.
Про це повідомляє Reuters.
Інститут міжнародних фінансів (IIF), торгова група фінансових послуг, заявив, що глобальний борг зріс на понад 21 трильйон доларів у першій половині 2025 року до 337,7 трильйона доларів.
Китай, Франція, США, Німеччина, Велика Британія та Японія зафіксували найбільше зростання рівня боргу в доларах США, хоча частково це було пов'язано зі слабшанням долара, як встановив IIF.
З початку року американська валюта ослабла на 9,75% щодо кошика валют основних торговельних партнерів.
"Масштаби цього зростання були порівнянні зі зростанням, яке спостерігалося у другому півріччі 2020 року, коли політичні заходи, пов'язані з пандемією, призвели до безпрецедентного накопичення глобального боргу", - зазначив IIF у своєму звіті Global Debt Monitor.
Якщо подивитися на співвідношення боргу до ВВП - показник спроможності погасити борг у порівнянні з виробленою продукцією - то найрізкіше зростання спостерігалося в Канаді, Китаї, Саудівській Аравії та Польщі. Згідно з доповіддю, це співвідношення знизилося в Ірландії, Японії та Норвегії.
Загальний борг країн, що розвиваються, у другому кварталі зріс на 3,4 трлн доларів до рекордного рівня понад 109 трлн доларів.
Як зазначають у IIF, зростання боргу відбувається переважно за рахунок державного боргу, який різко зріс у країнах G7 та Китаї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
|Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях - Зеленський
|ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп позитивно налаштований на продаж Туреччині F-35, F-16 і систем ППО Patriot
|Трамп допустив скасування санкцій проти Туреччини
|Трамп попросив Ердогана не купувати російську нафту
|Перші «непрямі» парламентські вибори в Сирії після Асада
|Запорізька АЕС другу добу працює в умовах блекауту - Міненерго
|Угорські винищувачі перехопили біля Латвії 5 російських літаків
Бізнес
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам
|Алгоритм TikTok після продажу буде контролювати американська компанія
|Фонд Воррена Баффета виходить з BYD після 17 років інвестицій