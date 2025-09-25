Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мерц виступив за позику для Києва на €140 млрд з активів РФ

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) вступився за ідею надати Україні безвідсоткову позику обсягом близько 140 мільярдів євро з коштів, пов'язаних із замороженими у Європі активами російського Центробанку. Ця позика буде повернута лише тоді, коли Росія відшкодує Україні завдану війною шкоду, а доти російські активи залишатимуться замороженими, написав Мерц у статті для британського ділового видання The Financial Times, оприлюдненій у четвер, 25 вересня.

Виділення кредиту має бути "без втручання в права власності", а від країн ЄС

вимагатиметься надати бюджетні гарантії. Виділені кошти, на думку Фрідріха Мерца, слід спрямувати виключно на фінансування закупівлі озброєння для України, а не для загальних бюджетних цілей.

Водночас канцлер Німеччини застеріг від конфіскації російських активів. "Німеччина була і залишається обережною в питанні конфіскації активів російського Центробанку, заморожених у Європі, і на те є вагомі причини. Необхідно врахувати не лише питання міжнародного права, а й фундаментальні питання, що стосуються ролі євро як світової резервної валюти", - пояснив він.

"Але це не має нас стримувати: нам слід подумати, як, обходячи ці проблеми, ми зможемо ці кошти доступними для оборони України", - закликав Фрідріх Мерц.

"Зараз час застосувати дієвий важіль, який зірве цинічну гру російського президента для затягування часу і приведе його за стіл перемов. Це вимагає мужності та впевненості - встановити власний порядок денний, а не просто реагувати на його", - підсумував Мерц.

В Євросоюзі обговорюють використання заморожених активів РФ

Ініціаторкою ідеї надання Києву "репараційного кредиту", який покриватиметься за рахунок залишків заморожених російських активів, розміщених у ЄС, була голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Як повідомило агентство Reuters з посиланням на неназваних посадовців ЄС, знайомих з перебігом переговорів щодо цього, його обсяг може сягнути 130 мільярдів євро.

Втім, минулого тижня єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Єврокомісія ухвалить рішення щодо розміру кредиту лише після оцінки Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо фінансових потреб України на наступні два роки.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,02 0,05 41,5100  0,03 0,07
EUR 48,4750  0,19 0,39 48,5100  0,18 0,36

