Іноземні інвестори не захотіли вкладати гроші в російські цінні папери попри гарантії Путіна

Надії влади РФ залучити гроші західних інвесторів на російський фондовий ринок поки не здійснюються. Інвестори з "недружніх" країн не зацікавилися пропозицією вкладати кошти в російські цінні папери з гарантією від путіна, що вони не будуть заморожені.

Путін підписав такий указ 1 липня, Центробанк РФ спеціально для нових грошей розробив новий тип рахунків "Ін", але ніхто їх не відкривав, пише The Moscow Times.

"Заявок не надходило", - повідомив заступник голови ЦБ Філіп Габунія.

Указ дозволяє нерезидентам із будь-яких країн - як "дружніх", так і "недружніх" - розміщувати кошти на рахунках "Ін" та робити звідти нові інвестиції: відкривати депозити в російських банках, купувати цінні папери та інструменти термінового ринку.

При цьому заступник міністра фінансів Росії Іван Чебесков говорив, що російський Мінфін фіксує інтерес нерезидентів до нового механізму, зазначаючи, що цей інтерес "змінюється залежно від геополітичного фону новин".

На початку року, коли указ було лише обіцяно, але не підписано, ЦБ Росії фіксував приплив іноземних коштів на російський ринок. Іноземці купували облігації федерального займу (ОФЗ) на аукціонах Мінфіну РФ. Чебесков називав ці гроші ковбойськими: завжди знайдуться ризикові гравці, яких не зупинять навіть санкції. Проте масштаб таких інвестицій був невисокий, учасники ринку оцінювали його у сотні мільйонів доларів - у масштабах ринку це не дуже багато.

Путін, між тим, вимагає до 2030 року подвоїти капіталізацію російського фондового та довести її до 66% ВВП - це одна з "національних цілей розвитку". Тим часом активи старих інвесторів заблоковані в Росії на рахунках типу "С". Їх не можна перевести у валюту чи вивести з Росії без дозволу урядової комісії - можна купувати ОФЗ, сплачувати податки. На ці рахунки зараховуються виторг від продажу російських активів, відсотки та дивіденди з російських цінних паперів.

Російська влада позиціонує блокування як захід у відповідь на заморожування російських резервів приблизно на $300 млрд. Вона допомогла уникнути колапсу фінансової системи після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. Крім того, російська влада розглядає заблоковані активи як компенсацію на випадок вилучення резервів.

Нагадаємо, на початку липня президент Росії Владімір Путін підписав указ, намагаючись залучити нові іноземні інвестиції на фінансові ринки РФ, незважаючи на масштабні санкції через війну в Україні.

Обсяг іноземних інвестицій у Росію продовжує стрімко скорочуватися і станом на жовтень 2024 року опустився до мінімуму за останні 15 років. Відтак, надії Кремля на те, що "дружні" країни замінять Росії західних інвесторів, виявилися марними.

Перед початком повномасштабної війни проти України три чверті прямих іноземних інвестицій у Росію було забезпечено країнами зі списку "недружніх", і інвестиції припинилися після запровадження санкцій та контрсанкцій.

У грудні минулого року Путін заявив, що Росія випередила всі країни світу за привабливістю для інвестицій. За словами Путіна, таку оцінку зробило державне Агентство стратегічних ініціатив, яке, як стверджував Путін, використало ту саму методологію, що і Світовий банк.