Угорщина почала тестувати потужність нафтопроводу з Хорватії: поки що незадоволена

Трансадріатичний нафтопровід

Угорська нафтова компанія MOL нездоволена результатами випробування Трансадріатичного нафтопроводу, яке вона провела минулого тижня спільно з хорватською JANAF (оператор трубопроводу Adria). Про це MOL повідомила в середу, 24 вересня.

Тестування поки що не підтвердило, що трубопровід здатний стабільно постачати достатні обсяги сировини до Угорщини та Словаччини у довгостроковій перспективі, заявили у MOL.

Для забезпечення цих країн нафтою потрібно, щоб хорватська ділянка Adria могла транспортувати до 40 000 тонн сирої нафти на добу щодня. Однак під час випробувань нафтопровід не зміг працювати з достатньою продуктивністю більш ніж одну-дві години.

Тестування триватиме ще кілька місяців, зазначили в MOL. Мета випробувань - визначити, який обсяг нафти трубопровід здатний транспортувати стабільно.

Загальна потужність переробки двох заводів MOL в Угорщині та Словаччині - 14,2 млн тонн на рік. Більша частина сировини для них надходить зараз нафтопроводом "Дружба" з Росії.

Хорватія публічно гарантувала транзит 12 млн тонн нафти на рік для потреб Угорщини й Словаччини. Однак Угорщина відхилила альтернативний нафтопровід через Хорватію, посилаючись на високі тарифи та недостатню пропускну здатність.

Євросоюз введе мита на імпорт нафти з РФ, щоб змусити Угорщину і Словаччину перейти на закупівлі неросійської нафти. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС хоче повністю відмовитися від російської нафти вже до кінця 2025 року.