Угорщина почала тестувати потужність нафтопроводу з Хорватії: поки що незадоволена

 Трансадріатичний нафтопровід

Угорська нафтова компанія MOL нездоволена результатами випробування Трансадріатичного нафтопроводу, яке вона провела минулого тижня спільно з хорватською JANAF (оператор трубопроводу Adria). Про це MOL повідомила в середу, 24 вересня.

Тестування поки що не підтвердило, що трубопровід здатний стабільно постачати достатні обсяги сировини до Угорщини та Словаччини у довгостроковій перспективі, заявили у MOL.

Для забезпечення цих країн нафтою потрібно, щоб хорватська ділянка Adria могла транспортувати до 40 000 тонн сирої нафти на добу щодня. Однак під час випробувань нафтопровід не зміг працювати з достатньою продуктивністю більш ніж одну-дві години.

Тестування триватиме ще кілька місяців, зазначили в MOL. Мета випробувань - визначити, який обсяг нафти трубопровід здатний транспортувати стабільно.

Загальна потужність переробки двох заводів MOL в Угорщині та Словаччині - 14,2 млн тонн на рік. Більша частина сировини для них надходить зараз нафтопроводом "Дружба" з Росії.

Хорватія публічно гарантувала транзит 12 млн тонн нафти на рік для потреб Угорщини й Словаччини. Однак Угорщина відхилила альтернативний нафтопровід через Хорватію, посилаючись на високі тарифи та недостатню пропускну здатність.

Євросоюз введе мита на імпорт нафти з РФ, щоб змусити Угорщину і Словаччину перейти на закупівлі неросійської нафти. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС хоче повністю відмовитися від російської нафти вже до кінця 2025 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Угорщина
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4105
  0,0325
 0,08
EUR
 1
 48,6573
  0,1439
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 08:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9729  0,08 0,19 41,6236  0,04 0,09
EUR 48,3086  0,14 0,29 49,0386  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,03 0,07 41,4800  0,03 0,07
EUR 48,6650  0,20 0,42 48,6850  0,21 0,44

