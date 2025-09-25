Рубіо сказав Лаврову, що Росія має зробити «істотні кроки» до миру

Державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим у середу передав заклик Дональда Трампа до мирного врегулювання в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав представник Держдепу Томмі Піготт.

Під час зустрічі з Лавровим Рубіо, як зазначається, "повторив заклик президента Трампа припинити вбивства та необхідність, аби Москва зробила істотні кроки для тривалого врегулювання війни між Росією та Україною".

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії та США відбулась на полях сесії Генасамблеї ООН в закритому режимі і тривала менш як годину.

Їй передувала несподівана зміна риторики Дональда Трампа, який висловив припущення, що Україна може повернути захоплені Росією території.