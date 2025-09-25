Авторизация

НОВИНИ
Макрон не вважає, що НАТО має збивати російські літаки-порушники

 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни НАТО повинні "посилити" свою реакцію у разі "нових провокацій" з боку Росії, зокрема в повітряному просторі Східної Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького президента наводить Le Figaro.

"Це означає, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше ", - пояснив він.

Водночас Макрон не вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн Альянсу.

Він переконаний, що у відповідь на ці "перевірки" російської армії "ми не маємо відкривати вогонь".

У контексті минулих провокацій РФ французький президент сказав, що "НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону".
 

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,03 0,07 41,4800  0,03 0,07
EUR 48,6650  0,20 0,42 48,6850  0,21 0,44

