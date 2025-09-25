Фінансові новини
Макрон не вважає, що НАТО має збивати російські літаки-порушники
23:51 24.09.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни НАТО повинні "посилити" свою реакцію у разі "нових провокацій" з боку Росії, зокрема в повітряному просторі Східної Європи.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького президента наводить Le Figaro.
"Це означає, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше ", - пояснив він.
Водночас Макрон не вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн Альянсу.
Він переконаний, що у відповідь на ці "перевірки" російської армії "ми не маємо відкривати вогонь".
У контексті минулих провокацій РФ французький президент сказав, що "НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону".
