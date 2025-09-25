Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туреччина уклала дві багаторічні угоди на імпорт американського газу

 

Турецька державна компанія BOTAŞ у середу, 24 вересня, підписала дві багаторічні угоди на імпорт американського газу. Про це повідомив міністр енергетики Алпарслан Байрактар.

20-річний контракт підписано зі швейцарським трейдером Mercuria Energy. Імпорт обсягом 4 млрд кубометрів виробленого в США зрідженого природного газу (LNG) розпочнеться з 2026 року на ринок Туреччини, а також до Європи та Північної Африки.

"Ця угода, що підвищує ефективність BOTAŞ у світовій торгівлі LNG, також сприятиме реалізації довгострокових планів нашої країни щодо безпеки постачання, стабільності цін та диверсифікації ресурсів", - зазначив турецький міністр.

Туреччина уклала дві багаторічні угоди на імпорт американського газу

 

Як зазначив Bloomberg, йдеться приблизно про 8% річного споживання Туреччини, але згадка про інші ринки каже, що ці обсяги підтримають міжнародні амбіції BOTAŞ у трейдингу. Єдиним активним імпортером LNG у Північній Африці є Єгипет, з яким Туреччина нещодавно домовилася про надання тимчасового терміналу для регазифікації LNG.

Крім того, BOTAŞ підписала попередню угоду з австралійською Woodside Energy Group на імпорт близько 5,8 млрд кубометрів, в основному з американського LNG-проєкту "Луїзіана". Постачання розпочнеться у 2030 році і триватиме протягом дев'яти років.

Контракт із Mercuria став найбільшим у низці нових угод, які уклала BOTAŞ, зазначає Bloomberg. Раніше BOTAŞ повідомляла, що підписала середньострокові та короткострокові угоди про постачання LNG з BP, Shell, Eni, Cheniere, Equinor, Hartree, JERA та SEFE.

У 2024 році Туреччина імпортувала 12 млрд кубометрів зрідженого природного газу. За перші шість місяців 2025-го постачання становили 9,5 млрд кубометрів.

До 2030 року Туреччина має намір зберігати всередині країни 12 млрд кубометрів природного газу, що становить майже 20% від її річного попиту, казав міністр енергетики Алпарслан Байрактар.

На відкритті форуму Gastech 2025 у Мілані Байрактар ​​зазначив, що Туреччина вклала значні кошти в регазифікаційні потужності, збільшивши їх уп'ятеро за останні сім-вісім років. За його словами, це розширення дозволить країні постачати більше енергоносіїв як на внутрішній ринок, так і в Європу. ​​
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,03 0,07 41,4800  0,03 0,07
EUR 48,6650  0,20 0,42 48,6850  0,21 0,44

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес