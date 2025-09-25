Туреччина уклала дві багаторічні угоди на імпорт американського газу

Турецька державна компанія BOTAŞ у середу, 24 вересня, підписала дві багаторічні угоди на імпорт американського газу. Про це повідомив міністр енергетики Алпарслан Байрактар.

20-річний контракт підписано зі швейцарським трейдером Mercuria Energy. Імпорт обсягом 4 млрд кубометрів виробленого в США зрідженого природного газу (LNG) розпочнеться з 2026 року на ринок Туреччини, а також до Європи та Північної Африки.

"Ця угода, що підвищує ефективність BOTAŞ у світовій торгівлі LNG, також сприятиме реалізації довгострокових планів нашої країни щодо безпеки постачання, стабільності цін та диверсифікації ресурсів", - зазначив турецький міністр.

Як зазначив Bloomberg, йдеться приблизно про 8% річного споживання Туреччини, але згадка про інші ринки каже, що ці обсяги підтримають міжнародні амбіції BOTAŞ у трейдингу. Єдиним активним імпортером LNG у Північній Африці є Єгипет, з яким Туреччина нещодавно домовилася про надання тимчасового терміналу для регазифікації LNG.

Крім того, BOTAŞ підписала попередню угоду з австралійською Woodside Energy Group на імпорт близько 5,8 млрд кубометрів, в основному з американського LNG-проєкту "Луїзіана". Постачання розпочнеться у 2030 році і триватиме протягом дев'яти років.

Контракт із Mercuria став найбільшим у низці нових угод, які уклала BOTAŞ, зазначає Bloomberg. Раніше BOTAŞ повідомляла, що підписала середньострокові та короткострокові угоди про постачання LNG з BP, Shell, Eni, Cheniere, Equinor, Hartree, JERA та SEFE.

У 2024 році Туреччина імпортувала 12 млрд кубометрів зрідженого природного газу. За перші шість місяців 2025-го постачання становили 9,5 млрд кубометрів.

До 2030 року Туреччина має намір зберігати всередині країни 12 млрд кубометрів природного газу, що становить майже 20% від її річного попиту, казав міністр енергетики Алпарслан Байрактар.

На відкритті форуму Gastech 2025 у Мілані Байрактар ​​зазначив, що Туреччина вклала значні кошти в регазифікаційні потужності, збільшивши їх уп'ятеро за останні сім-вісім років. За його словами, це розширення дозволить країні постачати більше енергоносіїв як на внутрішній ринок, так і в Європу. ​​