Мінекономіки РФ погіршило економічні прогнози. Їх опублікували, а потім видалили росЗМІ

Мінекономіки Росії погіршило прогноз економіки країни-агресора. Оновлені показники у середу опублікував російський "Коммерсант", але згодом видалив статтю, звернуло увагу видання The Bell.

24 вересня Мінфін Росії повідомив, що вніс до уряду пакет законопроєктів щодо бюджету і змін до бюджетного та податкового кодексів. Основою документів став новий макропрогноз Мінекономіки, який воно поки що не публікувало. The Bell припустило, що міністерство поділилося показниками з "Коммерсантом", але згодом видання видалило статтю.

Згідно із показниками, які опублікував "Коммерсант", сповільнення російської економіки - більше, ніж було вказано у квітневому прогнозі.

Зокрема, знижено очікування зростання ВВП: прогноз на 2025 рік переглянуто з 2,5% до 1%, на 2026 рік - з 2,4% до 1,3%. Також знижено прогноз з інвестицій: замість очікуваного у 2026 році зростання на 3% тепер йдеться про спад на 0,5%.

У Мінекономіки Росії очікують, що курс рубля зміцниться до 86,1 руб./$ замість 94,3 руб./$ загалом протягом року, однак у 2026 році впаде до 92,2 руб./$.

Також у видаленій статті йдеться про очікування щодо ціни нафти марки Brent у $70 за барель у 2025-2027 роках (раніше очікували $72 у 2026-2027 роках).

Прогноз включає рішення уряду Росії щодо підвищення ПДВ з 20% до 22%.