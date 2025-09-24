Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 17:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінекономіки РФ погіршило економічні прогнози. Їх опублікували, а потім видалили росЗМІ
17:03 24.09.2025 |
Мінекономіки Росії погіршило прогноз економіки країни-агресора. Оновлені показники у середу опублікував російський "Коммерсант", але згодом видалив статтю, звернуло увагу видання The Bell.
24 вересня Мінфін Росії повідомив, що вніс до уряду пакет законопроєктів щодо бюджету і змін до бюджетного та податкового кодексів. Основою документів став новий макропрогноз Мінекономіки, який воно поки що не публікувало. The Bell припустило, що міністерство поділилося показниками з "Коммерсантом", але згодом видання видалило статтю.
Згідно із показниками, які опублікував "Коммерсант", сповільнення російської економіки - більше, ніж було вказано у квітневому прогнозі.
Зокрема, знижено очікування зростання ВВП: прогноз на 2025 рік переглянуто з 2,5% до 1%, на 2026 рік - з 2,4% до 1,3%. Також знижено прогноз з інвестицій: замість очікуваного у 2026 році зростання на 3% тепер йдеться про спад на 0,5%.
У Мінекономіки Росії очікують, що курс рубля зміцниться до 86,1 руб./$ замість 94,3 руб./$ загалом протягом року, однак у 2026 році впаде до 92,2 руб./$.
Також у видаленій статті йдеться про очікування щодо ціни нафти марки Brent у $70 за барель у 2025-2027 роках (раніше очікували $72 у 2026-2027 роках).
Прогноз включає рішення уряду Росії щодо підвищення ПДВ з 20% до 22%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Мінекономіки РФ погіршило економічні прогнози. Їх опублікували, а потім видалили росЗМІ
|Призов до армії РФ триватиме безперервно – Держдума ухвалює законопроєкт
|Словаччина планує приєднатися до ініціативи ЄС «стіна дронів»
|У ЄС планують створити «стіну дронів» протягом року, але повноцінна оборонна мережа потребує більше часу
|ЄС збирається припинити імпорт російської нафти в Угорщину і Словаччину за допомогою мит
|Угорщина й Сербія можуть залишитися без російського газу: Болгарія хоче припинити транзит
|Угорщина не припинить купувати російську нафту навіть на прохання Трампа – Сійярто
Бізнес
|Норвезька компанія представила технологію, яка перетворює пустелю на родючий ґрунт
|У США 50% жителів сприймають ШІ як загрозу для людей — Pew Research
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI
|Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT