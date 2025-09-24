Фінансові новини
- |
24.09.25
Призов до армії РФ триватиме безперервно – Держдума ухвалює законопроєкт
16:58 24.09.2025 |
Депутати російської Державної думи ухвалили в першому читанні законопроєкт, який передбачає призов громадян на військову службу впродовж усього календарного року - з 1 січня до 31 грудня.
Згідно з документом, у цей період військкомати зможуть організовувати медичний огляд призовників, влаштовувати психологічний відбір та проводити засідання призовної комісії.
Відправлятимуть новобранців до місця служби, як і раніше, двічі на рік - із 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня.
Проєкт закону передбачає, що повістки надсилатимуть призовникам протягом року без прив'язки до конкретного місяця. Ініціатива спрямована на те, щоб «розвантажити військові комісаріати, які працюватимуть не три місяці на рік у режимі «ошпареної кішки», а нормально, плавно протягом року», розповів автор законопроєкту, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов.
Також у документі йдеться, що призовники, які з будь-якої причини не отримали повістки, повинні самі з'явитися у військкомат для перевірки даних у двотижневий термін від дня початку чергового періоду відправлення громадян на військову службу.
