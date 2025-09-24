Словаччина планує приєднатися до ініціативи ЄС «стіна дронів»

Словаччина приєдналася до держав, які цієї п'ятниці візьмуть участь у зустрічі щодо створення «стіни дронів» для захисту від повітряних загроз.

Про це заявив на брифінгу у Брюсселі речник Єврокомісії Тома Реньє, передає кореспондент Укрінформу.

«Я можу підтвердити, що Словаччину додано до списку семи країн-членів, Данії та України, які знаходяться на передовій (східному фланзі ЄС - ред.)», - сказав речник.

Реньє не надав інформації про порядок денний заходу, проте зауважив, що «це не просто зустріч, яка гарно виглядатиме на папері, - це буде зустріч із твердими зобов'язаннями та конкретними результатами».

Він зазначив, що створення «стіни дронів» - це конкретна потреба для Європи, і додав із посиланням на єврокомісара з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса, що проєкт може бути реалізований протягом року, а його структурний елемент «виявлення» можуть впровадити навіть раніше.

За словами Реньє, Єврокомісія не виключає долучення до ініціативи інших країн-членів ЄС.

Щодо бажання Угорщини приєднатися до ініціативи на цьому етапі речник Єврокомісії заявив, що це питання має бути адресоване угорській владі, і зауважив, що єврокомісар Кубілюс перебуває у тісному зв'язку з усіма членами ЄС щодо участі у проєкті «стіни дронів».

Важливим елементом переговорів буде також взаємодія з НАТО, додав речник.

Як повідомляє Dennik N, президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна планує стати частиною проєкту «стіна дронів».

Пеллегріні наголосив на важливості захисту повітряного простору країн НАТО та участі у консультаціях в межах статті 4 Північноатлантичного договору.

«Наразі це поки що лише початкова заява Єврокомісії про необхідність створення такого механізму («стіни дронів» - ред.), тому я не хочу робити передчасних висновків», - додав президент Словаччини.

Пеллегріні впевнений, що міністр оборони, міністр закордонних і європейських справ, а також представники збройних сил Словаччини зроблять усе можливе, щоб країна стала частиною цього проєкту.