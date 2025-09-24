Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 17:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Словаччина планує приєднатися до ініціативи ЄС «стіна дронів»
16:54 24.09.2025 |
Словаччина приєдналася до держав, які цієї п'ятниці візьмуть участь у зустрічі щодо створення «стіни дронів» для захисту від повітряних загроз.
Про це заявив на брифінгу у Брюсселі речник Єврокомісії Тома Реньє, передає кореспондент Укрінформу.
«Я можу підтвердити, що Словаччину додано до списку семи країн-членів, Данії та України, які знаходяться на передовій (східному фланзі ЄС - ред.)», - сказав речник.
Реньє не надав інформації про порядок денний заходу, проте зауважив, що «це не просто зустріч, яка гарно виглядатиме на папері, - це буде зустріч із твердими зобов'язаннями та конкретними результатами».
Він зазначив, що створення «стіни дронів» - це конкретна потреба для Європи, і додав із посиланням на єврокомісара з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса, що проєкт може бути реалізований протягом року, а його структурний елемент «виявлення» можуть впровадити навіть раніше.
За словами Реньє, Єврокомісія не виключає долучення до ініціативи інших країн-членів ЄС.
Щодо бажання Угорщини приєднатися до ініціативи на цьому етапі речник Єврокомісії заявив, що це питання має бути адресоване угорській владі, і зауважив, що єврокомісар Кубілюс перебуває у тісному зв'язку з усіма членами ЄС щодо участі у проєкті «стіни дронів».
Важливим елементом переговорів буде також взаємодія з НАТО, додав речник.
Як повідомляє Dennik N, президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна планує стати частиною проєкту «стіна дронів».
Пеллегріні наголосив на важливості захисту повітряного простору країн НАТО та участі у консультаціях в межах статті 4 Північноатлантичного договору.
«Наразі це поки що лише початкова заява Єврокомісії про необхідність створення такого механізму («стіни дронів» - ред.), тому я не хочу робити передчасних висновків», - додав президент Словаччини.
Пеллегріні впевнений, що міністр оборони, міністр закордонних і європейських справ, а також представники збройних сил Словаччини зроблять усе можливе, щоб країна стала частиною цього проєкту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Мінекономіки РФ погіршило економічні прогнози. Їх опублікували, а потім видалили росЗМІ
|Призов до армії РФ триватиме безперервно – Держдума ухвалює законопроєкт
|Словаччина планує приєднатися до ініціативи ЄС «стіна дронів»
|У ЄС планують створити «стіну дронів» протягом року, але повноцінна оборонна мережа потребує більше часу
|ЄС збирається припинити імпорт російської нафти в Угорщину і Словаччину за допомогою мит
|Угорщина й Сербія можуть залишитися без російського газу: Болгарія хоче припинити транзит
|Угорщина не припинить купувати російську нафту навіть на прохання Трампа – Сійярто
Бізнес
|Норвезька компанія представила технологію, яка перетворює пустелю на родючий ґрунт
|У США 50% жителів сприймають ШІ як загрозу для людей — Pew Research
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI
|Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT